Yüksek kolesterole karşı yürüyüş uyarısı

Fotoğraf, AA



TEMPOLU YÜRÜYÜŞ

Kolesterolün damarlarda tıkanmaya yol açabileceğini ifade eden Dr. Er, "Kolesterol, kanımızda bulunan ve başta karaciğer olmak üzere tüm hücreler tarafından üretilen bir yağ türüdür. Hücrelerin yapı taşıdır. Ancak kanımızda yağlı yiyeceklerle ihtiyacın üzerinde vücuda alınması damar duvarlarında birikmesi, bu damarlarda tıkanmaya yol açıyor. Bunun için kolesterol konusuna kardiyologlar olarak çok önem veriyoruz" diyor. Özellikle yanlış beslenme ve genetik faktörler nedeniyle kolesterol hastalığı riskinin arttığını belirten Dr. Er, şöyle devam ediyor: Kolesterolü düşürmek için öncelikle hastalarımıza (haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika hızlı tempo yürüyüş egzersizi) öneriyoruz. Akdeniz tipi beslenmeyle, taze sebze ve meyve ağırlıklı, özellikle zeytin, zeytinyağı tüketimi ön planda olan katı yağlardan uzak bir diyet öneriyoruz.