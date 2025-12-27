PODCAST CANLI YAYIN

Yüksek kolesterole karşı yürüyüş uyarısı

Yüksek kolesterol, yüksek risk yaratıyor! Özellikle ailesinde bu hastalık olanlarda daha sık görülüyor. Korunmak için Akdeniz tarzı beslenme ve düzenli egzersiz yapmak gerekiyor

Kaynak Gazete
Giriş Tarihi:
Yüksek kolesterole karşı yürüyüş uyarısı

Kalp ve damar sağlığı, uzun bir hayat için kritik önem taşıyor. Uzmanlar, özellikle kolesterolün yol açtığı tehlikeye dikkat çekiyor. Kardiyoloji Uzmanı Okan Er, yüksek kolesterolün kalp krizi ve felç gibi sağlık sorunlarına yol açtığını belirtiyor.

Fotoğraf, AAFotoğraf, AA

TEMPOLU YÜRÜYÜŞ
Kolesterolün damarlarda tıkanmaya yol açabileceğini ifade eden Dr. Er, "Kolesterol, kanımızda bulunan ve başta karaciğer olmak üzere tüm hücreler tarafından üretilen bir yağ türüdür. Hücrelerin yapı taşıdır. Ancak kanımızda yağlı yiyeceklerle ihtiyacın üzerinde vücuda alınması damar duvarlarında birikmesi, bu damarlarda tıkanmaya yol açıyor. Bunun için kolesterol konusuna kardiyologlar olarak çok önem veriyoruz" diyor. Özellikle yanlış beslenme ve genetik faktörler nedeniyle kolesterol hastalığı riskinin arttığını belirten Dr. Er, şöyle devam ediyor: Kolesterolü düşürmek için öncelikle hastalarımıza (haftanın en az 5 günü, en az 30 dakika hızlı tempo yürüyüş egzersizi) öneriyoruz. Akdeniz tipi beslenmeyle, taze sebze ve meyve ağırlıklı, özellikle zeytin, zeytinyağı tüketimi ön planda olan katı yağlardan uzak bir diyet öneriyoruz.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler
Başkan Erdoğan imzaladı! Bakanlıklara atama kararı Resmi Gazete'de
“Pazar günleri kapansın” tartışması marketler sektörünü böldü
Hatay'da 455 bininci yuva hazır! Başkan Erdoğan'dan deprem konutları paylaşımı: "Biz yapacağız dersek yaparız"
Sağlıkta öncü ülke Türkiye! Başkan Erdoğan açıkladı: Artık farklı bir ligin oyuncusuyuz
İstanbul Erkek Lisesi’ndeki taciz ve şiddet soruşturması tamamlandı
Köpek katliamına vatandaşlardan sert tepki: Mansur elini hayvanlardan çek!
Ela Rümeysa Cebeci yapımcı Timur Savcı'ya mesaj atıp uyuşturucu istedi
Futbolda bahis soruşturması! 9 eski hakem ve 42 temsilci PFDK'ya sevk edildi
Şile Belediyesi'ne yönelik soruşturma: 15 şüpheliye tutuklandı!
MİT'ten siber casusluk operasyonu: 4 şüpheli gözaltına alındı
Hatay'da sokak sokak yeniden inşa! CHP fondaşlarının "branda" yalanı patladı
Netanyahu'dan Somaliland provokasyonu! Başkan Erdoğan arabuluculuk yapmıştı: Tel Aviv krizi körüklüyor
Asgari ücret Ocak’ta ödemeyi artıracak
Netanyahu Trump’a yalvarmaya gidiyor! Florida’daki görüşmede ana gündem Türkiye
Fahiş site aidatına Meclis freni
Bakan Kurum'dan Hatay'da yeniden inşa mesajı: "Sırada Suriye ve Gazze var"
Suriye'nin Humus kentinde camide terör saldırısı: Can kaybı artıyor | Türkiye'den sert tepki
TÜGVA'dan 1 Ocak çağrısı! Galata Köprüsü'nden tüm dünyaya yükselecek ses: Filistin'i unutmuyoruz
Türkiye 2025 yılını ardında bırakıyor! Siyasi gelişmeler, projeler, yangınlar, vefatlar...
Epstein listesinde 10 gizli suç ortağı! Hepsi sansürlendi: Kritik isim Victoria’s Secret’ın sahibi mi?