Yüksek kolesterol, safra taşı riskini artıyor! Uzmanlardan özellikle kadınlara uyarı...





BEYAZ TENLİYSENİZ...

Safra kesesinde genellikle taş ve polip şikayetleri görülüyor. Beyaz tenli, sarışın ve doğum yapmış kadınlarda daha çok karşılaşılıyor. Safra kesesi taşlarının en sık izlenen tipini kolesterol taşları oluşturuyor. Safra içeriğindeki kolesterol miktarının artması taş oluşumuna yol açabiliyor. Safra kesesi hastalıklarının tanısında kullanılan en güvenilir yöntemi ultrasonografi oluşturuyor. Kanserden şüphelenildiği durumlarda ise bilgisayarlı tomografi (MR) ve daha ileri tetkikler de uzman doktor tarafından istenebiliyor. Taş ameliyatı genellikle kapalı (laparoskopik) yöntem ile gerçekleştiriliyor ve operasyon sırasında safra kesesi, içindeki taşlarla birlikte alınıyor. Nadiren de olsa kapalı ameliyat sırasında anatomik yapıların yeterli olarak ortaya konamadığı durumda da açık ameliyata geçilebiliyor.