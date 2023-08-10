Yorgunluk ve halsizlik ihmale gelmez! Uzmanı uyardı: Ciddi hastalıkların haberci olabilir

Yorgunluk ve halsizlik, ihmal ediliyor. Ancak bu belirtilerin altında önemli hastalıklar yatabiliyor. Dr. Sedat Işık, yorgunluğa neden olabilecek hastalıklar hakkında bilgi veriyor:



KANSIZLIK: Belirtileri arasında yorgunluk ve halsizlik yer alır. Ayrıca güçsüzlük, çarpıntı ve nefes darlığı görülür. Kansızlık daha ileri safhalara geldiğinde ise kişi dinlenirken bile yorulmaya başlar. Göz kararması, baş dönmesi ve kulak çınlaması gibi yaşam kalitesini düşüren semptomların sayısı artar.



TİROİT: Tiroit bezinin az çalışması ve tiroit hormonlarının az salgılanması sonucu metabolizma yavaşlar. Vücudun genel dengesi bozulur ve yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, unutkanlık görülür



KALP HASTALIKLARI:İlk belirtisi yorgunluktur. İhmal edildiğinde hastanın hayatı tehlikeye girer. Vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekiyor.





MEME KANSERİ ERKEKLERİN DE KABUSU

Meme kanseri, her 8 kadından birini tehdit ediyor. Doç. Dr. Metehan Gümüş, özellikle yakın akrabasına kanser teşhisi konmuş kadınların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Meme kanserinin süt kanallarının içerisindeki veya süt bezlerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Metehan Gümüş, tedavi şansını artırmak için hastalığın erken teşhis edilmesi gerektiğini söylüyor. Kadınların 40 yaşından önce 1-3 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir uzman muayenesi yaptırması erken ve etkin bir tedavi için önem taşıyor. Gümüş, bu hastalığın erkeklerde daha sinsi ilerlediğine dikkat çekiyor.