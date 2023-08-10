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takvim.com.tr Sağlık Haberleri

Yorgunluk ve halsizlik ihmale gelmez! Uzmanı uyardı: Ciddi hastalıkların haberci olabilir

Yorgunluk ve halsizlik yaşayanlar aman dikkat! birçok hastalığın habercisi olabilir. İşte sizler için derlediğimiz 10 Ağustos TAKVİM gazetesi sağlık haberleri...

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2023 Güncelleme 10 Ağustos 2023, 07:00
Yorgunluk ve halsizlik ihmale gelmez! Uzmanı uyardı: Ciddi hastalıkların haberci olabilir

Yorgunluk ve halsizlik, ihmal ediliyor. Ancak bu belirtilerin altında önemli hastalıklar yatabiliyor. Dr. Sedat Işık, yorgunluğa neden olabilecek hastalıklar hakkında bilgi veriyor:

KANSIZLIK: Belirtileri arasında yorgunluk ve halsizlik yer alır. Ayrıca güçsüzlük, çarpıntı ve nefes darlığı görülür. Kansızlık daha ileri safhalara geldiğinde ise kişi dinlenirken bile yorulmaya başlar. Göz kararması, baş dönmesi ve kulak çınlaması gibi yaşam kalitesini düşüren semptomların sayısı artar.

TİROİT: Tiroit bezinin az çalışması ve tiroit hormonlarının az salgılanması sonucu metabolizma yavaşlar. Vücudun genel dengesi bozulur ve yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, unutkanlık görülür

KALP HASTALIKLARI:İlk belirtisi yorgunluktur. İhmal edildiğinde hastanın hayatı tehlikeye girer. Vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekiyor.



MEME KANSERİ ERKEKLERİN DE KABUSU
Meme kanseri, her 8 kadından birini tehdit ediyor. Doç. Dr. Metehan Gümüş, özellikle yakın akrabasına kanser teşhisi konmuş kadınların daha dikkatli olması gerektiğini söylüyor. Meme kanserinin süt kanallarının içerisindeki veya süt bezlerindeki hücrelerin kontrolsüz çoğalmasıyla ortaya çıktığını belirten Doç. Dr. Metehan Gümüş, tedavi şansını artırmak için hastalığın erken teşhis edilmesi gerektiğini söylüyor. Kadınların 40 yaşından önce 1-3 yılda bir, 40 yaşından sonra yılda bir uzman muayenesi yaptırması erken ve etkin bir tedavi için önem taşıyor. Gümüş, bu hastalığın erkeklerde daha sinsi ilerlediğine dikkat çekiyor.



KLİMA NEFESİNİZİ KESMESİN!
Sıcak hava bunaltıyor. Serinletici etkisiyle herkesin kurtarıcısı haline gelen klima ise doğru kullanılmadığında sağlığımızla oynuyor. Ölümcül zatürrelere ve astım krizlerine neden olabiliyor. Dr. Neşat Bozkurtgil, klimalar yoluyla bulaşan lejyoner hastalığı konusunda herkesi uyarıyor. Klimadan bulaşan bakteriler, bağışıklık sistemini etkiliyor. Solunum yolu direncini düşürüyor. 50 yaşın üzerinde olan, sigara kullanan, organ nakli, uzun süreli kortizon tedavisi, kanser tedavisi görmüş kişiler ve KOAH, astım gibi kronik akciğer hastalıkları bulunanları olumsuz etkiliyor. Klima kullananların aşağıdakilere dikkat etmesi gerekir:
Klimaların bakım ve temizliği düzenli yapılmalı.
Bakteri filtresi kullanılmalı.
Soğutma derecesi 22-24 C gibi uygun oda ısısı altına düşürülmemeli.
Klima altında oturup hava akımına direkt maruz kalınmamalı.

ROMATİZMA İLACI ELMA
Elma, zayıflatır. Kan şekerini dengeler. Kolesterolü düşürür. Kalp damar sağlığını destekler. Sindirimi düzenler. Kabızlığı önler. Alzheimer'a karşı koruma sağlar.



DİYABETE FINDIK
Fındık, kalp krizi riskini azaltır. Sindirimi hızlandırır. Şekeri dengeler. Diyabete karşı koruma sağlar. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kas ağrılarını dindirir.

KANSERE SUMAK
Sumak, antioksidan etkisi gösterir. Yaşlanmayı engeller. Mantar enfeksiyonları ile mücadele eder. Diyabete iyi gelir ve kan şekerini dengeler. İdrar söktürücüdür. Kolesterolü dengeler.

SAĞLIĞA KEÇİBOYNUZU
Keçiboynuzu, kemikleri güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Kalp ve damar sağlığını destekler. Sindirim sistemine destek olur. Kanı temizler. Damar tıkanıklığı riskini azaltır.

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