Yorgunluğun şifresi bu 3 nedenin altında yatıyor olabilir!

Yorgunluk ve halsizlik, ihmal ediliyor. Ancak bu belirtilerin altında önemli hastalıklar yatabiliyor. Dr. Sedat Işık, yorgunluğa neden olabilecek hastalıklar hakkında bilgi veriyor:

KANSIZLIK: Belirtileri arasında yorgunluk ve halsizlik yer alır. Ayrıca güçsüzlük, çarpıntı ve nefes darlığı görülür. Kansızlık

daha ileri safhalara geldiğinde ise kişi dinlenirken bile yorulmaya başlar. Göz kararması, baş dönmesi ve kulak çınlaması gibi yaşam kalitesini düşüren semptomların sayısı artar.

TİROİT: Tiroit bezinin az çalışması ve tiroit hormonlarının az salgılanması sonucu metabolizma yavaşlar. Vücudun genel dengesi bozulur ve yorgunluk, halsizlik, isteksizlik, unutkanlık görülür.

KALP HASTALIKLARI:

İlk belirtisi yorgunluktur. İhmal edildiğinde hastanın hayatı tehlikeye girer. Vakit kaybetmeden doktora başvurması gerekiyor.