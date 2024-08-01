Yorgunluğu bitiren reçete

Bahar ve Yaz ayları yorgunlukla geliyor. Dyt. Sıla Bilgili Tokgöz, enerjiyi artıracak önerilerini sıralıyor:

Bu aylarda mutlaka ve mutlaka sıvı içeriği yüksek besinler tüketin. Terle yaşanacak sıvı kaybı sağlığı da bozar.

Mevsime uygun beslenin. Sofranızda semizotu, kabak, enginar, roka, nane, maydanoz ile taze soğana yer açın.

Bitter çikolata, yorgunluğa iyi gelir. İçerdiği kakao ile mutluluk hormonu olarak bilinen seratonin ve endorfin seviyelerini yükseltir.

Çay ve kahveyi kısıtlayın. Bunun yerine bol su için.

Magnezyum içeriği yüksek yeşillik, kurubaklagiller bgibi besinleri tüketin.

Günde 6-8 saat uyuyun.

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