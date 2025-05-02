Yoğurt cildi yeniler!

Yoğurt, kalsiyum açısından zengindir. Sağlıklı bir kilo verme planının bir parçası olarak tüketildiğinde zayıflamaya yardımcı olur. Sindirim sisteminin düzgün çalışmasına katkıda bulunur.

Kemik sağlığına katkıda bulunur. Kemik erimesi riskini azaltır. Ayrıca içerdiği probiyotikler, bağırsaklardaki kalsiyum emilimini artırır. Ayrıca ciltteki kızarıklıklara iyi gelir. Yoğurtta bulunan laktik asit ise cildinizin görünümünü canlandırarak ona pürüzsüzlük kazandırır. Böylece daha genç görümüne kavuşturur.



İngiliz şarkıcı Taylor Swift, öğünlerini yoğurtla zenginleştiriyor.