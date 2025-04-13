Günde 5 öğün yiyerek aç kalmadan zayıflamanın formülü! Dr. David G.Marrero'dan 7 günlük efsane diyet (AA)

"Bagajı 500 kilo çakılla doldurunca çalışması daha zor olur. Aynı performansı elde etmek için daha fazla gaza ihtiyaç duyar ve motoru yıpratır. İşte obezite budur. Şimdi insülini yakıt deposu ile motor arasındaki gaz hattı olarak düşünün. İnsülin direnci onu sıkıştırır, bu yüzden daha fazla yakıta ihtiyacınız olduğunda, elde etmek daha zor olur" diye devam ediyor. İşte fazla kilolardan kurtulup yaza sağlıklı girmeniz için 7 günlük süper diyet:"

1. GÜN

KAHVALTI: Tek kaşarlı tost, 5 adet ceviz, 5 adet badem, kahve veya çay.

ATIŞTIRMALIK: Muz.

ÖĞLE YEMEĞİ: Tam tahıllı ekmekle yapılmış yarım hindi veya tavuk sandviçi ve bir tas mercimek çorbası.

ATIŞTIRMALIK: Humusta batırılmış dilimlenmiş havuç, elma ve salatalık.

AKŞAM YEMEĞİ: Sebze ve kuru fasulye.