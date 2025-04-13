Günde 5 öğün yiyerek aç kalmadan zayıflamanın formülü! Dr. David G.Marrero’dan 7 günlük efsane diyet

Vücudunuzu bir araba olarak düşünün, diyor Amerikan Diyabet Derneği Sağlık Bakımı ve Eğitim Başkanı Dr. David G. Marrero.
Vücudunuzu bir araba olarak düşünün, diyor Amerikan Diyabet Derneği Sağlık Bakımı ve Eğitim Başkanı Dr. David G. Marrero.
"Bagajı 500 kilo çakılla doldurunca çalışması daha zor olur. Aynı performansı elde etmek için daha fazla gaza ihtiyaç duyar ve motoru yıpratır. İşte obezite budur. Şimdi insülini yakıt deposu ile motor arasındaki gaz hattı olarak düşünün. İnsülin direnci onu sıkıştırır, bu yüzden daha fazla yakıta ihtiyacınız olduğunda, elde etmek daha zor olur" diye devam ediyor. İşte fazla kilolardan kurtulup yaza sağlıklı girmeniz için 7 günlük süper diyet:"
1. GÜN
KAHVALTI: Tek kaşarlı tost, 5 adet ceviz, 5 adet badem, kahve veya çay.
ATIŞTIRMALIK: Muz.
ÖĞLE YEMEĞİ: Tam tahıllı ekmekle yapılmış yarım hindi veya tavuk sandviçi ve bir tas mercimek çorbası.
ATIŞTIRMALIK: Humusta batırılmış dilimlenmiş havuç, elma ve salatalık.
AKŞAM YEMEĞİ: Sebze ve kuru fasulye.
2. GÜN
KAHVALTI: Çift kaşarlı tost, domates ve salatalık.
ATIŞTIRMALIK: Kavrulmuş nohut
ÖĞLE YEMEĞİ: Bir tabak sebze ve az taze fasulye.
ATIŞTIRMALIK: Elma.
AKŞAM YEMEĞİ: Pide, cacık (yoğurt bazlı bir sos) ve salata ile servis edilen ızgara tavuk.
3. GÜN
KAHVALTI: Tost ve ayran.
ATIŞTIRMALIK: Limon suyu ve tuzla ezilmiş, tam tahıllı kraker. (30 gram)
ÖĞLE YEMEĞİ: Tavuk suyu çorba
ATIŞTIRMALIK: Zeytin ve taze sebzelerden oluşan bir paket.
AKŞAM YEMEĞİ: Kızarmış kabak ve patlıcan. Elma, salatalık ve domates.
4. GÜN
KAHVALTI: Kahve veya çay ve kızarmış tam tahıllı ekmek, dilimlenmiş peynir ve çilek.
ATIŞTIRMALIK: 30 gram Antep fıstığı.
ÖĞLE YEMEĞİ: Peynir, közlenmiş kırmızı biber, roka-domates salatası.
ATIŞTIRMALIK: Yoğurt, 30 gram badem ya da ceviz.
AKŞAM YEMEĞİ: Izgara tavuk... Domates, salatalık.
5. GÜN
KAHVALTI: Haşlanmış yumurta, peynir, domates.
ATIŞTIRMALIK: Kuru kayısı ve ceviz.
ÖĞLE YEMEĞİ: Bir dilim tam tahıllı ekmek. Kuru fasulye ve sebze salatası.
ARA ÖĞÜN: Donut.
AKŞAM YEMEĞİ: Izgara şiş tavuk, domates ve peynir.
6. GÜN
KAHVALTI: Bir dilim tost ekmeği eşliğinde 3 dilim hellim peyniri.
ATIŞTIRMALIK: Şeftali veya iki kayısı.
ÖĞLE YEMEĞİ: Izgara tavuk.
ATIŞTIRMALIK: Bir parça peynir ve zeytin.
AKŞAM YEMEĞİ: Ödül makarna. (ketçap yok)
7. GÜN
KAHVALTI: Tek kaşarlı tost.
ATIŞTIRMALIK: Dilimlenmiş portakal ve 40 gram fıstık ya da fındık.
ÖĞLE YEMEĞİ: Dilimlenmiş domates, peynir ve zeytin ile bir parça tam tahıllı ekmek.
ATIŞTIRMALIK: Elma veya muz.
AKŞAM YEMEĞİ: Kırmızı mercimek ve ızgara tavuk.
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