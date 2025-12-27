Yılbaşı sofralarında mide uyarısı

Normal zamanlara kıyasla yeni yıl sofralarında daha fazla çeşit yemek, içecek, tatlı, tuzlu ve kuruyemiş bulunuyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr.

Betül Börkü Uysal, yeni yıl akşamları özellikle de kronik hastalıkları olanların daha da dikkat etmesi gerektiğini söylüyor. Uysal, "Gastrit, ülser ve reflü hastalıkları olan hastalarda, özellikle asitli gıdaların yoğun alımı ve midenin aşırı doldurulması sonucunda; hazımsızlık, mide ağrısı, karın ağrısı ve reflü şikâyetlerinde artışlar görülür. Yılbaşı sofraları gibi görkemli sofralarda kontrol kaybedildiğinde kronik mide rahatsızlığı olmasa bile yeni hastalıklar gelişebilmektedir" diyor.