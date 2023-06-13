Yer fıstığı ABD'li uzmanlar tarafından incelendi! Yaşlılıkta zihin sağlığını...

ABD'nin Georgia eyaletindeki Yer fıstığı Enstitüsü tarafından yapılan araştırma, 55 ila 75 yaşlarındaki 6 bin 600'den fazla kişi ile gerçekleştirildi. Katılımcıların ne sıklıkta ve miktarda yer fıstığı veya fıstık ezmesi yedikleri kaydedildi. Araştırma sonunda, haftada 3 veya daha fazla porsiyon yer fıstığı veya fıstık ezmesi yiyenlerde bilişsel işlev kaybının yavaşladığı tespit edildi.

Alzheimer hastalığıyla mücadelede gerekli olan E vitamini, resveratrol, niasin ve p-kumarik asit gibi besin bileşiklerinden oluştuğunu belirtti. Tüm bu vitamin ve minerallerin de nörolojik faydalar sağlayarak bilişsel gerilemenin yavaşlamasına yardımcı olmakla ilişkilendirildiği kaydedildi.

Fıstık Enstitüsü Araştırma Direktörü Dr. Samara Sterling, "Yer fıstığı ve fıstık ezmesi her gün vücudumuza düzenli olarak giren besinler olduğundan, gerçekten ilaç vazifesi görebilir. Düzenli olarak az miktarda yer fıstığı veya fıstık ezmesi yemenin Alzheimer ve bunamaya karşı mücadelede önemli bir rol oynayabileceğini bulduk." dedi.





STRESE BİR KAHVE SÖYLE

Türk kahvesi, çaydan sonra ülkemizde en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Faydaları ise saymakla bitmiyor:

STRESİ AZALTIR: Aşırıya kaçmadan Türk kahvesi içmek, stresi azaltır. Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin depresyona yakalanma riskini yaklaşık %40 oranında azalttığı tespit edildi.

ENERJİ VERİR: Güne daha zinde başlamak isteyenlerin kahvaltıdan sonra bir fincan Türk kahvesi içmesi tavsiye ediliyor.



METABOLİZMANIN DAHA HIZLI ÇALIŞMASINI SAĞLAR: Özellikle şekersiz Türk kahvesi metabolizmanın daha hızlı çalışmasında etkilidir.

TOKLUK HİSSİ VERİR: Tokluk hissi veren Türk kahvesi diyet listelerinde sıklıkla yer alıyor. Hızlı ve sağlıklı bir şekilde kilo vermek isteyenler öğün aralarında şekersiz ya da az şekerli Türk kahvesi içebilir.

HAFIZAYI GÜÇLENDİRİR: Yapılan birçok araştırmada da Türk kahvesinin hafızayı kuvvetlendirdiği ortaya çıktı.

KARACİĞERE İYİ GELİR: Karaciğerin yağlanmasını önleyen kahve, siroz hastalığına yakalanma riskini de yarı yarıya düşürür.