Yedim seni menopoz

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yumurtlamanın bitmesi ve adet döngüsünün son bulmasıyla başlayan döneme, menopoz deniyor. Genellikle 45-55 yaşları arasında görülen bu dönemde kadınların vücudunda birtakım değişimler meydana geliyor. Öyle ki östrojen gibi bazı hormonların salgılanması azalıyor, yumurtlama son buluyor. Doğurganlık da sona eriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Jinekolog Op. Dr. Mehmet Bekir Şen, tavsiyelerde bulunuyor.46 yaşından daha erken, 40 yaşından hemen sonra girilen menopoza erken menopoz deniyor. Kadınların 40 yaşından daha erken menopoza girme durumu ise tıp dilinde erken over yetmezliği olarak adlandırılıyor. Bazı hastalıklar ve cerrahi tedaviler de kadınların erken yaşta menopoza girmesine sebep oluyor. Menopozun en sık görülen belirtileri arasında sıcak basması, terleme, adet döngüsünde düzensizlik, sinirlilik ve depresyon yer alıyor. Yine kadınlarda bu dönemde eklem ve sırt ağrıları ile cinsel istekte azalmaya sık rastlanıyor. Menopoza girdiğinden şüphelenen hastalara, çeşitli olumsuzlukların önlenebilmesi için bir Kadın Doğum Uzmanı'na başvurması öneriliyor. Bu süreçte dengeli ve sağlıklı beslenmek önem taşıyor. Hormon yerine koyma tedavileri, doktor kontrolünde östrojen tedavileri ve bitkisel destekler öneriliyor.Menopoz tedavisi, hormon dengesini yeniden sağlamak amacıyla yapılıyor. Hormon dengesini yeniden sağlamak amacı ile hormon replasman tedavisi ve biyoeşdeğer hormon yerine koyma tedavisi olarak bilinen uygulamalar yapılıyor.