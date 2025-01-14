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Yedi formül yeni hayat | Motivasyon psikoloğu yeni hedeflere ulaşmanın ipuçlarını verdi

Motivasyon psikoloğu Dr. Ian Taylor, yeni hedeflere ulaşmak için erken başlamak, küçük adımlarla ilerlemek ve istikrarlı olmak gerektiğini vurguluyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :15 Ocak 2025
Yedi formül yeni hayat | Motivasyon psikoloğu yeni hedeflere ulaşmanın ipuçlarını verdi

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    Her yılın başlarında milyonlarca kişi, yeni bir sayfa açıp önündeki dönem için kararlar alıyor. Ancak bunları istikrarla sürdürmek bazen güç oluyor. Motivasyon psikoloğu Dr. Ian Taylor düşüncelerinizin gerçek olması için neler yapabileceğinizi sıralıyor: Yeni bir şeye başladığınızda bunu mümkün olduğu kadar erken saatlerde yapmaya çalışın. Ödül geciktikçe motivasyonun düşmesi normal, ödülü beklemeyin. Aklınızdakinden daha küçük bir başlangıç yapın. Ne istiyorsanız istikrarlı olun. Kendi kendinize rekabet ederseniz daha sıkı çalışmaya odaklanırsınız, aynaya bakın. İyi hissetme faktörünü hesaba katın. Görmek istediğiniz değişimin ta kendisi olun.

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