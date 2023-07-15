Yedi bela astım | İhmale gelmiyor! Uzman isim alınması gereken önlemleri sıraladı!





1-ALERJİYE BAĞLI ASTIM:

Alerjen maddelerin başlıcalarını; polenler, hamam böcekleri, ev tozu akarları, küf mantarlar, evcil hayvan kepeği (deri pulları), idrarı, dışkısı, tükürüğü ve saçı oluşturuyor.



2-EGZERSİZE BAĞLI ASTIM:

Fiziksel aktivitenin tetiklediği bu astım çeşidi, hastaların yüzde 90'ında egzersiz yaparken hava akımının kısıtlanmasına ve solunum şikayetlerine yol açıyor.



3-ÖKSÜRÜK VARYANT ASTIM

(ÖVA): Bu astım türü kronik bir öksürük olarak görülür. Düzgün tedavi edilmediğinde öksürük varyantlı astım daha ağır astıma ilerleyebilir.

4-MESLEKI ASTIM:

Astımınız iş değiştirdiğinizde başladıysa, çalışma ortamından uzaktayken düzeliyorsa ya da kimyasallar tarafından tetikleniyorsa mesleki astımınız olabilir.