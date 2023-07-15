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    Yedi bela astım | İhmale gelmiyor! Uzman isim alınması gereken önlemleri sıraladı!

    Astım, son yıllarda hızla yaygınlaşıyor. Özellikle geceleri sürekli öksürük, hırıltı, nefes darlığı ve göğüste sıkışmayla belirti veriyor. Dr. Nurgül Naurzvai, astım hastalığının 7 türünü açıklıyor

    Yedi bela astım

    Polenler, tozlar, sigara dumanı, parfüm, aşırı kilo ve sağlıksız beslenme başta olmak üzere birçok risk faktörleriyle tetiklenebilen astım, akciğerlerdeki küçük hava yollarının iltihaplanmasına ve daralmasına bağlı olarak gelişiyor.

    Ailesinde astımı olanlarda hastalığın gelişme riskinin daha fazla olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurgül Naurzvai, en yaygın görülen 7 astım türü hakkında şu bilgileri veriyor:



    1-ALERJİYE BAĞLI ASTIM:
    Alerjen maddelerin başlıcalarını; polenler, hamam böcekleri, ev tozu akarları, küf mantarlar, evcil hayvan kepeği (deri pulları), idrarı, dışkısı, tükürüğü ve saçı oluşturuyor.

    2-EGZERSİZE BAĞLI ASTIM:
    Fiziksel aktivitenin tetiklediği bu astım çeşidi, hastaların yüzde 90'ında egzersiz yaparken hava akımının kısıtlanmasına ve solunum şikayetlerine yol açıyor.

    3-ÖKSÜRÜK VARYANT ASTIM
    (ÖVA): Bu astım türü kronik bir öksürük olarak görülür. Düzgün tedavi edilmediğinde öksürük varyantlı astım daha ağır astıma ilerleyebilir.

    4-MESLEKI ASTIM:
    Astımınız iş değiştirdiğinizde başladıysa, çalışma ortamından uzaktayken düzeliyorsa ya da kimyasallar tarafından tetikleniyorsa mesleki astımınız olabilir.



    5-GECE ASTIMI:
    Akşam saatlerinde şiddetlenir. Tedavisi, diğer astım çeşitleri için olan inhaler ve diğer ilaçlarla hemen hemen aynıdır.

    6-ALERJİK OLMAYAN ASTIM:
    Tetikleyen unsurların başlıcalarını; enfeksiyonlar, egzersiz, stres ve değişen hava koşulları oluşturuyor.



        7-AĞIR ASTIM:
        Bir kişi haftada ikiden fazla astım semptomu yaşıyorsa astımı 'kalıcı' olarak adlandırılır. Kalıcı astım hafif, orta veya şiddetli olarak sınıflandırılır.

        BU ÖNERİLERE KULAK VERİN
        Hava değişiklikleri, toz, duman, çim ve ağaç polenleri, hayvan tüyü, sabunlar ve parfümler astımın başlıca tetikleyicilerinden olduğundan bu tür alerjenlerden korunun. Fazla kilo astım semptomlarını artırabildiğinden sağlıklı bir diyetle ideal kilonuza inin. Kesinlikle sigara içmeyin, tütün dumanına maruz kalmaktan kaçının. İlaçlarınız, astımınızın türüne ve hastalığın ağırlığına göre değiştiğinden doktorunuzun talimatına uyun. İlaçlarınızı her zaman doktorunuzun önerdiği şekilde alın.

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        Haberler Sağlık Yedi bela astım | İhmale gelmiyor! Uzman isim alınması gereken önlemleri sıraladı!
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