Yedi bela astım | İhmale gelmiyor! Uzman isim alınması gereken önlemleri sıraladı!

Polenler, tozlar, sigara dumanı, parfüm, aşırı kilo ve sağlıksız beslenme başta olmak üzere birçok risk faktörleriyle tetiklenebilen astım, akciğerlerdeki küçük hava yollarının iltihaplanmasına ve daralmasına bağlı olarak gelişiyor.
Ailesinde astımı olanlarda hastalığın gelişme riskinin daha fazla olduğunu belirten Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Nurgül Naurzvai, en yaygın görülen 7 astım türü hakkında şu bilgileri veriyor:
1-ALERJİYE BAĞLI ASTIM:
Alerjen maddelerin başlıcalarını; polenler, hamam böcekleri, ev tozu akarları, küf mantarlar, evcil hayvan kepeği (deri pulları), idrarı, dışkısı, tükürüğü ve saçı oluşturuyor.
2-EGZERSİZE BAĞLI ASTIM:
Fiziksel aktivitenin tetiklediği bu astım çeşidi, hastaların yüzde 90'ında egzersiz yaparken hava akımının kısıtlanmasına ve solunum şikayetlerine yol açıyor.
3-ÖKSÜRÜK VARYANT ASTIM
(ÖVA): Bu astım türü kronik bir öksürük olarak görülür. Düzgün tedavi edilmediğinde öksürük varyantlı astım daha ağır astıma ilerleyebilir.
4-MESLEKI ASTIM:
Astımınız iş değiştirdiğinizde başladıysa, çalışma ortamından uzaktayken düzeliyorsa ya da kimyasallar tarafından tetikleniyorsa mesleki astımınız olabilir.
5-GECE ASTIMI:
Akşam saatlerinde şiddetlenir. Tedavisi, diğer astım çeşitleri için olan inhaler ve diğer ilaçlarla hemen hemen aynıdır.
6-ALERJİK OLMAYAN ASTIM:
Tetikleyen unsurların başlıcalarını; enfeksiyonlar, egzersiz, stres ve değişen hava koşulları oluşturuyor.