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    Yaza fit girmek isteyenler aman dikkat! Sağlığı ‘fit’irmeyin...

    Yaza fit girmek isteyenler aman dikkat bu diyetler, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Diyetisyen Esra Örün İncekara, "Beslenmenin yetersiz ve dengesiz olması bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan diyet programı çok önemlidir" dedi. İşte sizler için derlediğimiz 10 Haziran tarihli sağlık haberleri...

    Sağlığı ‘fit’irmeyin

    Yaza fit girmek isteyenler, şok diyetlere başvuruyor. Ancak bu diyetler, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Diyetisyen Esra Örün İncekara, "Beslenmenin yetersiz ve dengesiz olması bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir.

    Bunun için kişiye özel doğru bir diyet programı çok önemlidir" diyor ve şunları söylüyor: Detoks, genellikle çok fazla sebze, sebze suları ya da meyve suları içeren bir diyettir. Bu tarz, tek tip bir beslenme optimum beslenme için ihtiyaç duyulan tüm besin öğelerini sağlayamaz. Bu yüzden birçok besin ögesinin açığı kaçınılmazdır. Vücudu arındırmak için yapılan detoks diyetlerinde bu görevi karaciğer ve böbreklere bırakmak en doğrusudur. Beslenmenin, yetersiz ve dengesiz olması bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir. Bunun için kişiye özel doğru bir diyet programı çok önemlidir.



    TEHLİKE CEPTE
    Elektro manyetik alanlar beyni vuruyor. Cep telefonları da büyük tehlike içeriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman, uzun süreli cep telefonu kullanımından kaçınılmasının faydalı olacağını söylüyor. Beyin tümörünün belirtileri hakkında bilgiler veren Kerman, şunları söylüyor. Sabah baş ağrısı ve mide bulantısı ile uyanıyorsanız mutlaka bir hekime başvurun.



        CAN DÜŞMANI KONSERVE
        Genellikle yaz aylarında yapılan konservelerin hazırlanmasında sebze ve meyvelere dikkat etmek gerekiyor. Dr. Hilal Demirkesen Bıçak, şu uyarıları yapıyor: Sıcak dolum tercih edilmelidir. Konserve malzemelerini öncelikli olarak steril hale getirmeliyiz. Ev ortamında bu sterilizasyonu kaynatarak yapabiliriz. Cam kavanozlar tercih edilmelidir. Cam kavanozlarımızı öncesinde kaynatalım, kapakları, paslanmamış, zedelenmemiş şekilde kapaklar tercih edelim.

        CİĞERLERE NANE
        Nane, dişleri temizler. Sivilcelerle mücadele eder. Sindirim sistemini çalıştırır. Baş ağrısını azaltır. Yorgunluğu alır. Akciğerleri temizler.

        KANSIZLIĞA ERİK
        Erik, yaşlanmaya savaş açar. Kan şekerini dengeler. Metabolizmayı hızlandırır. Kansızlığı bitirir. Pankreas, bağırsak, mide ve meme kanserini önler.

        DİYABETE ÇÖREK OTU
        Hamur işlerini lezzetlendiren çörek otu, kolon, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Beyin hücrelerini güçlendirir ve Alzheimer'dan korur. Yüksek kolesterolü düşürür.

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        Özel okul fiyatları uçtu
        Haberler Sağlık Yaza fit girmek isteyenler aman dikkat! Sağlığı ‘fit’irmeyin...
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