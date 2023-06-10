Yaza fit girmek isteyenler aman dikkat! Sağlığı ‘fit’irmeyin...

Yaza fit girmek isteyenler, şok diyetlere başvuruyor. Ancak bu diyetler, ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Diyetisyen Esra Örün İncekara, "Beslenmenin yetersiz ve dengesiz olması bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir.
Bunun için kişiye özel doğru bir diyet programı çok önemlidir" diyor ve şunları söylüyor: Detoks, genellikle çok fazla sebze, sebze suları ya da meyve suları içeren bir diyettir. Bu tarz, tek tip bir beslenme optimum beslenme için ihtiyaç duyulan tüm besin öğelerini sağlayamaz. Bu yüzden birçok besin ögesinin açığı kaçınılmazdır. Vücudu arındırmak için yapılan detoks diyetlerinde bu görevi karaciğer ve böbreklere bırakmak en doğrusudur. Beslenmenin, yetersiz ve dengesiz olması bazı hastalıkların oluşmasında doğrudan, bazılarında ise dolaylı nedendir. Bunun için kişiye özel doğru bir diyet programı çok önemlidir.
TEHLİKE CEPTE
Elektro manyetik alanlar beyni vuruyor. Cep telefonları da büyük tehlike içeriyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Memduh Kerman, uzun süreli cep telefonu kullanımından kaçınılmasının faydalı olacağını söylüyor. Beyin tümörünün belirtileri hakkında bilgiler veren Kerman, şunları söylüyor. Sabah baş ağrısı ve mide bulantısı ile uyanıyorsanız mutlaka bir hekime başvurun.