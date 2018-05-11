Yapma yağ!

6'NIN

çalışmalarıyla dikkat çeken İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Erk, sağlıklı yaşamanın aslında mümkün olduğunu söyledi. İşte Prof. Dr. Osman Erk'in açıklamaları: Fazla omega 6, yani ceviz ve benzeri yiyecekler diyabet ve kanser riskini artırır. İnsanı yaşlandırır. Aynı şekilde omega 3, yanı balık ve benzeri yiyeceklerin eksikliği de aynı hastalıkları tetikler. Dengeli omega 3 gençleştirir, cildi güzelleştirir. Ama fazla ceviz ve benzeri omega 6 içeren yiyecekler, yaşlandırır... Obezite, diyabet ve kanser riskini arttırır.İnflamasyonu azaltarak, endotel fonksiyonlarını olumlu etkileyerek ve kan akışkanlığını arttırarak testosteron üretimini arttırırlar.Günümüzde ortalama bir beslenme rejiminde günlük kalori ihtiyacının yüzde 40 kadarı yağlardan elde edilmektedir. Günlük kalori ihtiyacının yüzde 25-30'unun yağlardan elde edilmesi idealdir. Günlük kalori ihtiyacının yüzde 40'lardan yüzde 30'lara indirilmesi ve aradaki kalori ihtiyacının sağlıklı karbonhidrat kaynakları olan doğal sebze ve meyvelerden elde edilmesi sağlık açısından çok önemli bir adımdır. Günümüzde en önemli beslenme problemlerinden biri günlük yağ ihtiyacının büyük bir oranda doymuş yağlardan, hidrojenize ve trans yağlardan karşılanması, esansiyel yağ asitlerinden olan omega 6/omega 3 oranının yüksek olmasıdır. Temel tespit günlük diyette omega 3 yağ asitlerinin çok eksik olmasıdır. Omega 3 eksikliği büyük bir sorundur ve omega 3 kaynakları kısıtlıdır. Doğada kendiliğinden yetişen semizotu gibi yeşilliklerde omega 3 bol miktarda bulunmaktadır. Keten tohumu, ceviz, yeşil yapraklı sebzeler, organik olarak yetiştirilmiş hayvanların etleri ve yumurta gibi kaynaklardan alınabilecek omega 3 yağ asitleri sağlığımızın sigortasıdır. Omega 3 yağ asitleri antiinflamatuar, antikanserojen etkilerinin yanı sıra bağışıklık sistemini de desteklemektedir. Omega 3 yağ asitleri hücrede kanser genlerinin ortaya çıkıp aktive olmasını önleyebilir. Yeterli omega 3 tüketimi; salgın metabolik hastalıklar olan insülin direnci, diyabet, hipertansiyon, kalp damar hastalıkları ve kanser gibi hastalıkların önlenmesinde son derece önemlidir. Omega 6 yağ asitlerinden zengin bitkisel yağların aşırı tüketilmesi obezite ve diğer kronik hastalıklara yol açmaktadır.● Zeytin yağı, susam yağı, haşhaş yağı, ayçiçek yağı, soya yağı, mısır yağı gibi doğal bitkisel yağlar:● Buğday tohumu, üzüm çekirdeği, kabak çekirdeği, chia tohumu vs. gibi tohumlar● Dana eti, tavuk ve yumurta gibi birçok hayvansal gıdalar● Safran● Spirulina (mavi ve yeşil yosun olarak bilinmektedir)● Fındık, Ceviz, Badem, Yer fıstığı,Kaju,Antep fıstığı vs. gibi kuru yemiş çeşitleri● Yeşil yapraklı sebzeler...● Daha önceki yukarıdaki yazımızda belirtiğimiz üzere omega 3 ve omega 6 yağları beraber dengeli bir şekilde tüketimi yapılmalıdır. Dengeli tüketilmediği takdirde obezite, depresyon, hiperaktive, disleksi ve şiddete eğilim gibi rahatsızlıklara sebep olmaktadır. Bu yağ asitleri arasındaki oran Omega 6'dan 2, Omega 3'ten 1 biçiminde olmaktadır.● Genel manada dengeli ve düzenli bir beslenme şeklinde yeteri kadar vücuda omega 6 takviyesi yapılmış olur fakat egzama, sedef hastalığı, artrit, diyabet ve meme rahatsızlıkları için herhangi bir tedavi uygulanmamışsa eğer omega 6 takviyesi yapılası gerekli değildir. ● Hamile kadınlar omega 6 almadan önde uzman bir doktora danışmaları gerekmektedir.● Yine prostat kanseri olan bireyler bu yağ asidini tüketmemeli. Bu rahatsızlıkta olanlar kendine bir beslenme planı uygulamadan doktora danışmaları daha sağlıklı olur.● Birey kan inceltici ilaç kullanıyorsa eğer yine uzman bir doktorun görüşü alınmadan omega 6 takviyesi yapılmamalıdır.