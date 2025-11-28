PODCAST CANLI YAYIN

Yanlış diyet saçta şikayet

Saç dökülmesi, son yıllarda giderek artan bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Orkhan Bairamov, dökülmenin sadece genetik nedenlerle değil, dengesiz ve yetersiz beslenme sonucunda da yaşandığını söylüyor.

Saç dökülmesi, hem kadınlarda hem de erkeklerde artıyor. Sağlıklı bir bireyde günde 50-100 adet saç teli dökülmesi normal kabul ediliyor. Ancak dökülmenin, bu sayının üstüne çıkması durumunda, nedenini doğru saptamak ve tedavi amaçlı uzmana danışmak gerekiyor.
Dermatoloji Uzmanı Dr. Orkhan Bairamov, saç dökülmesine yol açan 9 önemli etkeni anlatıyor:

GENETİK ETKENLER:
Aile bireylerinde erken yaşta başlayan saçlarda seyrelme öyküsü varsa, bu sonraki nesillerde de benzer şekilde saçlarda dökülmeye neden olabilir.

HORMONAL ETKENLER:
Hamilelik, doğum sonrası, menopoz, polikistik over sendromu gibi nedenlere bağlı olarak saçlarda geçici veya kalıcı seyrelme, dökülmeler görülebilir.

STRES VE DUYGUSAL FAKTÖRLER:
Yoğun stres, üzüntü, kaygı ve duygusal çalkantılar saç köklerinin büyüme döngüsünü olumsuz etkileyerek saç dökülmesini hızlandırabilir, ani ve yoğun dökülmeler gelişebilir.

OTOIMMÜN VE METABOLİK HASTALIKLAR:
Bağışıklık sistemi bazı durumlarda kendi hücrelerine saldırabiliyor. Hipotiroidi, hipertiroidi, diyabet ve diğer otoimmün hastalıklara bağlı olarak saç zayıflar, incelir ve dökülme görülebilir.

YANLIŞ BESLENME VE VİTAMİN EKSİKLİĞİ:
Dengesiz ve yetersiz beslenme sonucunda demir, vitamin B12, folat, biotin, çinko, selenyum gibi vitamin ve minerallerin eksiklikleri saç sağlığını doğrudan etkiler. Saçın yapı taşı olan keratin, yeterli besin desteği olmadan üretilemez.

UZUN SÜRELİ AÇLIK DİYETİ:
Günümüzde pek çok kişi, hızlı kilo vermek amacıyla bilinçsiz ve düzensiz açlık diyetlerine başvuruyor. Ancak uzun süreli açlık diyetleri ya da tek tip beslenme alışkanlıkları, saç dökülmesine neden olabilir ve dökülmeyi hızlandırır.

İLAÇ KULLANIMI:
Bazı ilaçlar vücuttaki hormon dengesini veya saç kökü döngüsünü bozabilir. Özellikle kemoterapi ilaçları, antidepresanlar ve doğum kontrol hapları saç kaybına neden olabilir.

YANLIŞ BAKIM:

Aşırı ısı (fön, düzleştirici vb), sık saç boyaması, kimyasal işlemler, sıkı saç toplama gibi uygulamalar sürekli yapıldığında saç kökleri zayıflar ve bu zamanla saç kaybına neden olabilir.

SAÇLI DERİ HASTALIKLARI:
Saçlı derinin mantar ve bakteriyel enfeksiyonları, sedef veya egzama gibi cilt hastalıkları saç köklerinin bulunduğu alanı iltihaplandırarak saçın sağlıklı uzamasını engeller

