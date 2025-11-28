Yanlış diyet saçta şikayet

Saç dökülmesi, hem kadınlarda hem de erkeklerde artıyor. Sağlıklı bir bireyde günde 50-100 adet saç teli dökülmesi normal kabul ediliyor. Ancak dökülmenin, bu sayının üstüne çıkması durumunda, nedenini doğru saptamak ve tedavi amaçlı uzmana danışmak gerekiyor.

Dermatoloji Uzmanı Dr. Orkhan Bairamov, saç dökülmesine yol açan 9 önemli etkeni anlatıyor:

AA GENETİK ETKENLER:

Aile bireylerinde erken yaşta başlayan saçlarda seyrelme öyküsü varsa, bu sonraki nesillerde de benzer şekilde saçlarda dökülmeye neden olabilir.



HORMONAL ETKENLER:

Hamilelik, doğum sonrası, menopoz, polikistik over sendromu gibi nedenlere bağlı olarak saçlarda geçici veya kalıcı seyrelme, dökülmeler görülebilir.



STRES VE DUYGUSAL FAKTÖRLER:

Yoğun stres, üzüntü, kaygı ve duygusal çalkantılar saç köklerinin büyüme döngüsünü olumsuz etkileyerek saç dökülmesini hızlandırabilir, ani ve yoğun dökülmeler gelişebilir.