Yanlış burun temizliğe enfeksiyona yol açıyor

Çok sayıda kişi, burun temizliği yüzünden farkında olmadan enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, burnun doğru sümkürülmesinin sağlık için önemli olduğunu söylüyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte soğuk algınlığı ve nezle enfeksiyonlarının sonucu olarak insanlarda burun akıntısı ve tıkalı burun sorunlarının da artışa geçebileceğini hatırlatıyor.



AYRI AYRI SÜMKÜRÜN

Kazkayası, şöyle devam ediyor: Burnunuzu doğru bir şekilde sümkürmek, orta kulağınızı ve sinüslerinizi enfeksiyonlardan korurken bu hayati yapıların kolayca temizlenmesine ve düzgün çalışmasına yardımcı olur. Burnunuzu temizlemeniz gerektiğinde her bir burun deliğinizi ayrı ayrı sümkürmeyi deneyin.





YAPAY ZEKA GERÇEK TEŞHİS

ABD'li bilim insanları, akıllı telefonlarına sadece birkaç cümle söyleterek bir kişinin diyabetik olup olmadığını test etmenin yolunu buldu. Araştırmacılar, bir kişinin Tip 2 diyabet hastası olup olmadığını 6 ila 10 saniyelik ses kayıtlarından ayırt edebilen bir yapay zeka modeli oluşturdu. Yapılan testler kadınlar için yüzde 89, erkekler içinse yüzde 86 doğruluk oranı ortaya koydu. Araştırma bilimcisi Jaycee Kaufman, "Araştırmamız Tip 2 diyabeti olan ve olmayan bireyler arasındaki önemli ses farklılıklarını ortaya koyuyor ve bu tıp camiasının diyabet taraması yapma şeklini değiştirebilir" dedi.