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Yanlış burun temizliğe enfeksiyona yol açıyor

Uzmanlar, yanlış burun temizliğinin enfeksiyonlara davetiye çıkardığını söylüyor. İşte sizler için derlediğimiz 31 Ekim tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 31 Ekim 2023 Güncelleme 31 Ekim 2023, 07:01
Yanlış burun temizliğe enfeksiyona yol açıyor

Çok sayıda kişi, burun temizliği yüzünden farkında olmadan enfeksiyon hastalıklarına davetiye çıkarıyor. Kulak Burun Boğaz Uzmanı Prof. Dr. Mustafa Kazkayası, burnun doğru sümkürülmesinin sağlık için önemli olduğunu söylüyor. Sonbaharın gelişiyle birlikte soğuk algınlığı ve nezle enfeksiyonlarının sonucu olarak insanlarda burun akıntısı ve tıkalı burun sorunlarının da artışa geçebileceğini hatırlatıyor.

AYRI AYRI SÜMKÜRÜN
Kazkayası, şöyle devam ediyor: Burnunuzu doğru bir şekilde sümkürmek, orta kulağınızı ve sinüslerinizi enfeksiyonlardan korurken bu hayati yapıların kolayca temizlenmesine ve düzgün çalışmasına yardımcı olur. Burnunuzu temizlemeniz gerektiğinde her bir burun deliğinizi ayrı ayrı sümkürmeyi deneyin.



YAPAY ZEKA GERÇEK TEŞHİS
ABD'li bilim insanları, akıllı telefonlarına sadece birkaç cümle söyleterek bir kişinin diyabetik olup olmadığını test etmenin yolunu buldu. Araştırmacılar, bir kişinin Tip 2 diyabet hastası olup olmadığını 6 ila 10 saniyelik ses kayıtlarından ayırt edebilen bir yapay zeka modeli oluşturdu. Yapılan testler kadınlar için yüzde 89, erkekler içinse yüzde 86 doğruluk oranı ortaya koydu. Araştırma bilimcisi Jaycee Kaufman, "Araştırmamız Tip 2 diyabeti olan ve olmayan bireyler arasındaki önemli ses farklılıklarını ortaya koyuyor ve bu tıp camiasının diyabet taraması yapma şeklini değiştirebilir" dedi.

UYKU YOK DEPRESYON VAR
İngiltere'de 7 binden fazla kişi üzerinde yapılan yeni bir araştırmada çok az uyumayla kaygı ve depresyon gibi zihinsel sağlık sorunları ilişkilendirildi. Yapılan analiz, sürekli olarak 5 saat veya daha az süre uyumanın depresyona yakalanma riskini 2,5 kat daha fazla artırdığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, sağlık için herkesin günde en az 7 ile 8 saat uyuması gerektiğini söylüyor.



ANASON BULANTIYI ÖNLER
Anason kalp basıncını kontrol altında tutar. Kalp üzerinde oluşabilecek baskıyı azaltır. İştahsızlığı ve bulantıyı giderir. Sakinleştirici etkisi sayesinde sinirleri yatıştırır. Solunumu kolaylaştırır. İdrarı artırır.



BAŞ AĞRISINA LAVANTA
Kokusuyla mest eden lavanta, uyku problemlerini azaltır. Depresyonu önler. Baş ağrısını hafifletir. Kabızlığı ve hazımsızlığı bitirir. Mide bulantısını engeller. Bağırsakları temizler.



TANSİYONA REZENE
Rezene, solunum yolu hastalıklarından korur. Vücuda kuvvet verir. Kanserle mücadele eder. Tansiyonu dengeler. Vücuttaki gazı giderir. Toksinleri atar. Cildi gençleştirir.



25 DAKİKA MUCİZESİ
Norveç, İsveç ve ABD'de yapılan bir araştırmada 50 yaş ve üzeri 12 bin yetişkinin aktiviteleri değerlendirildi. 5 yıl boyunca takip edildi. 12 saat hareketsiz kalan kişilerin, 8 saat oturanlara kıyasla ölüm riskinin yüzde 38 arttığı belirlendi. Ofis çalışanlarının masa başında oturmaktan kaynaklanan ölüm riskini tersine çevirmek için ise günde yalnızca 25 dakika egzersiz yapmaları gerektiği tespit edildi.

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