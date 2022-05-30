Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Yanlış beslenme sonucu bozulan sindirim psikolojiyi de etkiliyor

    Stresin yol açtığı Huzursuz Bağırsak Sendromu, sindirim sistemini olumsuz etkiliyor. Genellikle kadınları tehdit ediyor. İşte sizler için derlediğimiz 30 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Huzursuz bağırsak psikolojiyi bozar

    Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bunların başında huzursuz bağırsak hastalığı olarak bilinen İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) geliyor. Genellikle ishal, karında şişlik, bulantı ve karın ağrısına yol açan bu hastalık yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Abdulkerim Yılmaz, bu hastalığın 30-35 yaş aralığında her 6 kişiden birini tehdit ettiğini söylüyor. Tanı ve tedavi hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



    HAYATI RİSK YOK
    Santral sinir sistemi ile gastrointestinal (GİS) sistem arasındaki koordinasyonun bozulmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, tekrarlayan karın ağrıları ve dışkı düzensizliklerine yol açıyor. İBS'nin kesin bir tedavisi yoktur. Semptomları giderecek ilaçlar yakınmaları hafifletmeye yeter" diyor.



    SUÇLU STRES
    Psikolog Gizem Yılmaz ise hastalığın yol açtığı krizlerin psikolojik sorunları beraberinde getirdiğini söylüyor. "Nedeni henüz bilinmemekte olan birçok rahatsızlık psikolojiyle ilişkilidir. Hastalar depresyonda yüksek skorlardadır. Stresli olaylar karın ağrısı bağırsak alışkanlıkları vücutta nedeni bilinemeyen ağrılarla kendini göstermektedir" diyor.



        BAK ŞU BAKLAYA!
        Vitamin ve mineral deposu bakla, lezzetiyle ağızları tatlandırıyor. Sağlığa olan faydaları şöyle sıralanıyor:
        Cilt sağlığını korur. Kırışıklıkları önler. Cildi nemlendirir.
        Liflidir.. Bağırsak hareketlerini artırır. Sindirim sorunlarını bitirir.
        Böbrekleri güçlendirir.
        Göğüs hastalıklarından korur. Öksürüğe iyi gelir.
        Kötü kolesterolü düşürür.
        Protein deposudur. Kas ve kemikleri korur.
        İdrar yolu enfeksiyonlarını temizler.
        Damarları korur. Kalp dostudur.
        Göz sağlığını korur. Kataraktı önler.



        BÖBREK TAŞIYLA İŞİMİZ YAŞ!
        Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı rahatsızlığı, 7'den 70'e herkesi tehdit ediyor. Doç. Dr. Şafak Karaçay, her 100 çocuktan 5'inde taş probleminin görüldüğünü söylüyor. "Bebeklik döneminde, huzursuzluk, kabızlık ya da ağlama nöbetlerinde böbrek taşından şüphe duyulur. Daha büyük olan çocuklarda ise ağrı, idrarda kırmızı ya da pembe renk değişiklikleri görülür. İdrar tahlili ve ultrason tanıyı koymada yardımcı olur" diyor.



        BİR DÜNYA SAĞLIK
        Yazın gelmesine sayılı günler kala yeni dünya meyvesi Pazar tezgahlarını süslüyor. Lif deposu bu meyve, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor.
        Kalp ve damar sağlığını korur.
        Beynin kılcal damarlarına kan akışını artırır. Beyni güçlendirir.
        Soğuk algınlığını tedavi eder.
        Cildin yaşlanmasını önler.
        Sindirim problemlerini bitirir.
        Menopoz sonrası görülen kemik hastalıklarına karşı koruma sağlar.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        25 bin çalışana 180 milyon TL iade
        Haberler Sağlık Yanlış beslenme sonucu bozulan sindirim psikolojiyi de etkiliyor
            SON DAKİKA