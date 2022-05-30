Yanlış beslenme sonucu bozulan sindirim psikolojiyi de etkiliyor

Yanlış beslenme alışkanlıkları, sindirim sorunlarını da beraberinde getiriyor. Bunların başında huzursuz bağırsak hastalığı olarak bilinen İrritabl Bağırsak Sendromu (İBS) geliyor. Genellikle ishal, karında şişlik, bulantı ve karın ağrısına yol açan bu hastalık yaşam kalitesini olumsuz etkiliyor. Prof. Dr. Abdulkerim Yılmaz, bu hastalığın 30-35 yaş aralığında her 6 kişiden birini tehdit ettiğini söylüyor. Tanı ve tedavi hakkında bilinmesi gerekenleri açıklıyor.
HAYATI RİSK YOK
Santral sinir sistemi ile gastrointestinal (GİS) sistem arasındaki koordinasyonun bozulmasıyla ortaya çıkan bu hastalık, tekrarlayan karın ağrıları ve dışkı düzensizliklerine yol açıyor. İBS'nin kesin bir tedavisi yoktur. Semptomları giderecek ilaçlar yakınmaları hafifletmeye yeter" diyor.
SUÇLU STRES
Psikolog Gizem Yılmaz ise hastalığın yol açtığı krizlerin psikolojik sorunları beraberinde getirdiğini söylüyor. "Nedeni henüz bilinmemekte olan birçok rahatsızlık psikolojiyle ilişkilidir. Hastalar depresyonda yüksek skorlardadır. Stresli olaylar karın ağrısı bağırsak alışkanlıkları vücutta nedeni bilinemeyen ağrılarla kendini göstermektedir" diyor.