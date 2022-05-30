Yanlış beslenme sonucu bozulan sindirim psikolojiyi de etkiliyor





BÖBREK TAŞIYLA İŞİMİZ YAŞ!

Dayanılmaz ağrılara yol açan böbrek taşı rahatsızlığı, 7'den 70'e herkesi tehdit ediyor. Doç. Dr. Şafak Karaçay, her 100 çocuktan 5'inde taş probleminin görüldüğünü söylüyor. "Bebeklik döneminde, huzursuzluk, kabızlık ya da ağlama nöbetlerinde böbrek taşından şüphe duyulur. Daha büyük olan çocuklarda ise ağrı, idrarda kırmızı ya da pembe renk değişiklikleri görülür. İdrar tahlili ve ultrason tanıyı koymada yardımcı olur" diyor.