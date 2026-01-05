Yanlış beslenme bağırsak sağlığını bozuyor ! Hastalıklara zemin hazırlıyor...

Sinirim sistemini rahatlatan beslenme tarzı, mide ve bağırsakların fazla yüklenmesini engellemesi ve sindirim süreçlerini desteklemesi gerekiyor. Aksi beslenme tarzı ise hastalıklara yol açıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hamdi Levent Doğanay, bağırsak sağlığını iyi ya da kötü etkileyen besinler hakkında açıklamalar yapıyor:

PROBİYOTİK SİNDİRİMİ RAHATLATIR

Lifli gıdalar (tam tahıllar, sebzeler, meyveler), bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlık sorununu önler. Probiyotikler (ev yoğurdu, kefir, Kimchi, lahana turşusu, Kombucha çayı, ev turşuları) bağırsak florasını destekler, faydalı bakterilerin çoğalmasını sağlar. Prebiyotikler (sarımsak, soğan, enginar, muz, yulaf) ise bu bakterilerin beslenmesini sağlar ve bağırsak sağlığını iyileştirir. Ayrıca, zeytinyağı gibi sağlıklı yağlar, iltihaplanmayı azaltarak bağırsakları korur. Su içmek, bağırsakların nemli kalmasını ve sindirimin düzgün çalışmasını sağlar.

HAZIR GIDALAR RISKLI

Bağırsak sağlığını tehdit eden besinler, sindirim sistemine zarar verebilir, bağırsak florasını bozabilir ve iltihaplanmaya yol açabilir. Ağır işlenmiş gıdalar (fast food, hazır gıdalar) genellikle düşük lif içeriğiyle sindirimi zorlaştırır ve zararlı bakterilerin çoğalmasına neden olabilir. İşlenmiş et ürünleri bağırsak kanseri riskini artırır. Yüksek şekerli yiyecekler (şekerli içecekler, tatlılar) bağırsak florasında dengesizlik oluşturabilir, bağışıklık sistemini zayıflatabilir. Fazla alkol ve kafein bağırsakları tahriş edebilir, mide asidini artırabilir ve ishale yol açabilir. Ayrıca, ağır yağlı yiyecekler (kızartmalar, işlenmiş etler) sindirimi zorlaştırır ve bağırsakların sağlıklı çalışmasını engeller.

SU İHMAL EDİLMEMELİ

Yeterli su alımı, dışkının yumuşamasını sağlar ve kabızlık gibi bağırsak problemlerinin önüne geçer. Su, bağırsaklarda toksinlerin atılmasına yardımcı olur, mide asidinin dengelenmesini sağlar ve sindirim sisteminin pürüzsüz çalışmasını destekler. Ayrıca, su içmek bağırsak florasını besler ve sağlıklı bakterilerin çoğalmasına yardımcı olur. Erişkin bir birey için günde 8-10 bardak su içmek genellikle önerilen bir miktardır, ancak bu miktar kişisel ihtiyaçlara göre değişebilir. Su, genel sağlık için de hayati önem taşır, çünkü vücut sıvılarının dengede tutulmasını sağlar ve organların verimli çalışmasına yardımcı olur.