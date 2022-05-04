Yanlış beslenme alışkanlıkları ağız ve diş sağlığını olumsuz etkiliyor





ÇİLEK ŞİFA DEMEK

Baharın en sevilen meyvelerinden çilek, ağızları tatlandırıyor. İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde sağlığı da koruyor. Kokusuyla bile enerji veren bu meyvenin faydaları şöyle sıralanıyor:

Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu önler.

Antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendirir.

Kanı temizler.

Sindirimi düzenler. Bağırsakları korur.

Cildi nemlendirir.

İdrar söktürücüdür.

Kanseri önlemeye yardımcı olur.

Kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü dengeler.

Alzheimer'la savaşır.



EYVAH OBEZİTE

Çağın vebası obezite, hemen her yaştan insanı tehdit ediyor. Kronik hastalıklara yol açarak, ömrü kısaltıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı rapor tehlikeyi gözler önüne seriyor. Araştırmaya göre obezite, adeta bir salgın gibi yayılıyor! Uzmanlar Avrupa'da yetişkinlerin üçte ikisinin (yüzde 59) ya aşırı kilolu ya da obez olduğuna dikkat çekiyor. Sağlıksız gıdaların çocuklara dijital olarak pazarlanması ve çevrimiçi oyunların yaygınlaşmasının obezite artışını tetikleyen nedenler arasında olduğunu vurguluyor.



KANSERE DAVET

Ayrıca raporda, aşırı kilonun 13 çeşit kansere, kalp hastalıklarına ve tip 2 diyabete sebep olduğu belirtiliyor. Rapora göre, obez veya fazla kilolu olan yetişkin sayısı göz önüne alındığında ilk sırada Türkiye bulunuyor. Rapordaki verilere göre Türkiye'de yetişkin nüfusun yüzde 66,8'i fazla kilolu, yüzde 32,1'inin obez olduğu belirtiliyor.



KOLESTEROLE KUŞBURNU

İçerdiği C vitamini sayesinde kuşburnu, solunum yolu hastalıklarını iyileştirir. Astım şikayetlerini azaltır. ödem söktürücü etkisi olan kuşburnu, kolesterolü düşürür. Kanserli hücreleri küçültür. Kan şekerini dengeler. böbrekleri güçlendirir.



BAL YİYİN GÜÇLENİN

Vitamin kaynağı bal, cildi yeniler. Kalp hastalıklarını önler. Hafızayı güçlendirir. Kabızlığı engeller. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Kolesterolü dengeler.



MİDE DOSTU KEREVİZ

Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Sindirimi hızlandırır, böbrekleri güçlendirir. Kansere ve mide hastalıklarına karşı korur.



ROMATİZMAYA ÇÖREK OTU

Hamur işlerini lezzetlendiren çörek otu, kolon, prostat ve akciğer kanserine karşı koruma sağlar. Alzheimer'dan korur. Romatizma ağrısını keser.

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