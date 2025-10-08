Yakın gelecekte felç olmayacak

İsviçre'nin Zürih Üniversitesi ile ABD'deki Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden bilim insanları, felç ve inme sonrası beyin hasarının geri döndürülebileceğine dair umut veren bir araştırma yaptı. Araştırmacılar, felç geçiren farelerde kök hücre tedavisiyle beyin dokusunu onarmayı başardı. Araştırmada, insan cilt hücrelerinden elde edilen kök hücreler felçten bir hafta sonra farelerin beyinlerine enjekte edildi. Bu hücreler 5 hafta içinde aktif nöronlara dönüşerek hasarlı bölgelerle bağlantı kurdu ve yeni sinir ağları oluşturdu. Ayrıca, tedavi yeni damar oluşumunu destekledi, iltihabı azalttı ve kanbeyin bariyerini güçlendirdi. Böylece felçli farelerin hareket kabiliyeti belirgin şekilde iyileşti. Bilim insanları, yöntemin ileride insanlar için uygulanabileceğini ancak güvenlik risklerinin henüz tamamen giderilmediğini belirtiyor.