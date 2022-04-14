Vitamin eksikliği kemikleri kırar (Sağlık haberleri)

Vitamin ve mineraller, vücudun sağlıklı bir şekilde çalışmasını sağlıyor. Bunların eksik olması halinde ise hastalıklar kapıyı çalıyor. En yaygın 6 besin eksikliği belirtisi şöyle sıralanıyor:

DUDAKLARDA ÇATLAK:

Demir, çinko ve B12 eksikliğinden kaynaklanır. Bu sorun genellikle vejeteryan olanlarda görülür. somon, ton balığı, yumurta tüketilmeli.

GÜÇSÜZ TIRNAKLAR:

Tırnakta beyaz lekelerin olması vücudunuzda çinko eksikliğine işaret edebilir. Deniz ürünleri, yağlı tohumlar ve et tüketilmelidir.

KASLARDA ZAYIFLIK:

D vitamini ve kalsiyum kas ve kemik sağlığı için de gereklidir. Kemiklerin ve kasların zayıflaması, kemik kırıkları, uzun süren kas ağrısı ile kendisini gösterir. Ton balığı, somon ve süt ürünlerinin tüketilmeli.

GÖRME BOZUKLUKLARI:

A vitamini, göz sağlığında önemli rol oynar. Havuç, sebze, kuru kayıs balık tüketilmeli.

AĞIZ YARALARI:

B vitamini, ağzınızın ve dilinizin sağlığı için gereklidir. Koyu yeşil yapraklı sebzeler tüketin.

KRAMPLAR:

Magnezyum, kalsiyum ve fosfor, kaslar için çok önemlidir. Sebze, fasulye ve kuru yemişler tüketilmeli.

KANSIZLIĞA KARŞI LEBLEBİ

Açlık krizlerini önleyen leblebi, cildi besler. Kırışıklık oluşumunu engeller. Kansızlığı bitiren leblebi, meme kanserinden korur. Kan şekerini düşürerek diyabete savaş açar. Kabızlığı önler. Kalbi de korur.

HEMOROİDE ZEYTİN

Mucize besin zeytin, içerdiği demir ile kansızlığı bitirir. Bağışıklığı güçlendirir. Kanserli hücrelere savaş açar. Alzheimer ve demans hastalığından korur. Cansız saçları güçlendirir. Kalp ritmini düzenler. Basuru engeller.

KAJU GÜÇ VERİR

İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde kaju, vücuda enerji ve güç verir. Kanserden koruyan kaju, kalbi de gçlendirir. Tansiyonun dengelenmesini sağlar. Saçları besler. Kemikleri güçlendirir.

ALZHEIMER'A BARBUNYA!

Ağızları tatlandıran barbunya kan iekerinin aniden yükselmesini engeller. Sindirimi hızlandırır ve bağırsakları korur. Alzheimer'a karşı koruma sağlayan bu besin, kolesterolü düşürür. Kilo vermeyi kolaylaştırır. Kalp hastalıklarını engeller.