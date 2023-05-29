Vitamin deposu maydanoz yüz güldürür: Dişlere faydası saymakla bitmez...

Yapılan araştırmalara göre insanlar en çok ağız ve diş sağlığını ihmal ediyor. Sindirim sisteminin ilk halkası olan dişlerin sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Uzmanlar, herkesin hayal ettiği güçlü ve parlak dişlere sahip olmak için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:
SÜT: Kalsiyum içeriği ile dişleri güçlendirir. Diş çürüklerini engeller.
KURU ÜZÜM:-Ağız içerisindeki bakterileri temizler.
PEYNİR: Dişlerin çürümesini engeller.
PORTAKAL: Diş etlerini besler. Ağızı, bakterilerden temizler.
SU: Dişlerdeki gıda artıklarını temizler. Çürükleri engeller.
YOĞURT: Diş iltihaplarını azaltır.
MAYDANOZ: Dişleri temizler. Ağız kokusunu engeller.
GLOKOMUN YAŞI 40!
Glokom, halk arasında göz tansiyonu olarak biliniyor. Görme sinirine yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Oğuz Bayraktar, glokomun göz ve baş ağrısı, gözde kızarıklık, bulanık görme ve bulantı gibi şikayetlere neden olduğunu söylüyor. Özellikle 40 yaşından sonra riskin arttığını belirten Op. Dr. Bayraktar, glokom tedavisinde ilk aşama göz damlalarının kullanıldığını belirtiyor. Bunun yeterli olmadığı, durumlarda lazer tedavisi veya cerrahi tedavinin de gerektiğini sözlerine ekliyor.