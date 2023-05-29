Vitamin deposu maydanoz yüz güldürür: Dişlere faydası saymakla bitmez...

Yapılan araştırmalara göre insanlar en çok ağız ve diş sağlığını ihmal ediyor. Sindirim sisteminin ilk halkası olan dişlerin sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Uzmanlar, herkesin hayal ettiği güçlü ve parlak dişlere sahip olmak için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor: