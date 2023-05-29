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    Vitamin deposu maydanoz yüz güldürür: Dişlere faydası saymakla bitmez...

    İnsanlar yapılan araştırmalara göre ağız ve diş sağlığını göz ardı ediyor. Öte yandan dişlerin sağlıklı olması tüm bedeni etkiliyor. İşte sizler için derlediğimiz 29 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Maydanoz yüz güldürür

    Yapılan araştırmalara göre insanlar en çok ağız ve diş sağlığını ihmal ediyor. Sindirim sisteminin ilk halkası olan dişlerin sağlıklı olması, tüm bedeni etkiliyor. Uzmanlar, herkesin hayal ettiği güçlü ve parlak dişlere sahip olmak için şu besinlerin tüketilmesini öneriyor:



    SÜT: Kalsiyum içeriği ile dişleri güçlendirir. Diş çürüklerini engeller.
    KURU ÜZÜM:-Ağız içerisindeki bakterileri temizler.
    PEYNİR: Dişlerin çürümesini engeller.
    PORTAKAL: Diş etlerini besler. Ağızı, bakterilerden temizler.
    SU: Dişlerdeki gıda artıklarını temizler. Çürükleri engeller.
    YOĞURT: Diş iltihaplarını azaltır.
    MAYDANOZ: Dişleri temizler. Ağız kokusunu engeller.



    GLOKOMUN YAŞI 40!
    Glokom, halk arasında göz tansiyonu olarak biliniyor. Görme sinirine yol açıyor. Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Oğuz Bayraktar, glokomun göz ve baş ağrısı, gözde kızarıklık, bulanık görme ve bulantı gibi şikayetlere neden olduğunu söylüyor. Özellikle 40 yaşından sonra riskin arttığını belirten Op. Dr. Bayraktar, glokom tedavisinde ilk aşama göz damlalarının kullanıldığını belirtiyor. Bunun yeterli olmadığı, durumlarda lazer tedavisi veya cerrahi tedavinin de gerektiğini sözlerine ekliyor.



        ALZHEİMER'A ÇILEK
        Yaz aylarının gelmesiyle birlikte çeşit çeşit sebze ve meyveler, tezgahları süslüyor. Uzman Diyetisyen Aslıhan Küçük Budak, faydalarını açıklıyor:
        KABAK: Göz, cilt ve kalp sağlığı için faydalıdır. Bağırsakları çalıştırır, kabızlık riskini azaltır.
        KARPUZ: Yüzde 92 oranında su içeriğiyle karpuz, sıvı ihtiyacını karşılar. Kanser gelişme riskini azaltır, kolesterolü düşürür. Kan basıncını düşürür. DOMATES: Kan basıncını dengeler. Kemik sağlığını güçlendirir. Cilt kanseri riskini azaltır.
        ÇİLEK: Lif ve antioksidan açısından zengindir. Kalp hastalığı, diyabet, Alzheimer ve çeşitli kanser türlerine karşı koruyucudur.



        TANSİYONA ÇARE KİRAZ
        Yazın en sevilen meyvelerinden kiraz, sindirimi kolaylaştırır. Kalp sağlığını korur. Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltır. Antioksidan etkisi ile kanserden korur. İnme ve felç riskini azaltır. Tansiyonu ve kolesterolü dengeler.



        KEKİK GÜÇ VERİR
        Kokusuyla baş döndüren kekik, tansiyonu dengeler. Kolon kanserini önler. Vücuttaki enfeksiyonu ve iltihabı giderir. Soğuk algınlığı, öksürük, ateş, balgam şikayetlerini giderir. Yorgunluğu azaltır. Kas ağrılarını alır.


            İKİ GÖZÜM ÜZÜM
            Vitamin ve mineral deposu üzüm, sindirim bozukluklarını giderir. Böbrekleri güçlendirir. Kolesterolü düşürür. Enfeksiyonları giderir. Meme kanserinden korur. Göz hastalıklarını önler. Diş çürüklerine iyi gelir.

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            Haberler Sağlık Vitamin deposu maydanoz yüz güldürür: Dişlere faydası saymakla bitmez...
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