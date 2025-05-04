Vitamin deposu eriğin faydaları saymakla bitmiyor!

A, C, K vitamini ile potasyum deposu erik, şifa dağıtıyor. Yazın en sevilen meyvelerinden erik, antioksidan etkisiyle bağışıklığı güçlendiriyor. Dyt. Nilay Öngen, faydalarını sıralıyor:



Kalp sağlığını korur. Tansiyonu dengeler. Kötü kolesterolü düşürür.

Liflidir. Bu sayede tok tutar ve zayıflatır.

Demir emilimini artırır. Kansızlığı bitirir.

glisemik indeksi düşük bir meyve olan erik, kan şekerini düzenler.

Bolca su ve lif içeren erik, kabızlığı bitirir.

İçerdiğİ kalsiyum ile kemikleri güçlendirir.

Antioksidan deposu erik, Kırışıklıkları önler. Yaşlanmayı geciktirir.

Kataraktı önler.

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