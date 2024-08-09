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Victoria's Secret güzeli Elsa Hosk'un güzellik sırrı ortaya çıktı: Lavanta!

Victoria's Secret'in şu anki mankenlerinden Elsa Hosk, kozmetiğe para harcamıyor. Evde yaptığı lavanta maskesiyle cildini besliyor. 35 yaşındaki mankenin güzellik sırrının lavanta olduğu biliniyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Ağustos 2024
Victoria’s Secret güzeli Elsa Hosk’un güzellik sırrı ortaya çıktı: Lavanta!

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Cilt bakımı için kozmetik ürünlere servet harcamak gerekmiyor. Evde yapılan doğal maskeler, hem cildi besliyor hem de gençlik veriyor. Güzel kokulu lavanta, cildin nem ihtiyacını karşılıyor. Kırışıklıkları da azaltıyor. Bu maske için 100 gram yoğurt, 1 yemek kaşığı bal ve 1 çay kaşığı lavanta yağı gerekiyor. Maske, şöyle hazırlanıyor: Tüm malzemeleri karıştırın. Macun kıvamında bir karışım elde edin. Cildinize uygulayın. Maskeyi, 10 dakika beklettikten sonra soğuk suyla durulayın. Akşam ve sabah uygulanan bu maske, cildin nem ihtiyacını karşılar.

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