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    Verem hayatı tehdit ediyor! Tedavisinde düzenli ilaç kullanımı büyük önem taşıyor | Sağlık tavsiyeleri

    Verem, hayatı tehdit ediyor. Tedavisinde düzenli ilaç kullanımı önem taşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 14 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Verem sırtımızdan vuruyor

    Yeşilçam'ın ince hastalığı verem, yani tüberküloz, en ölümcül hastalıklar arasında yer alıyor. Aşıyla önlenebilen ve antibiyotikle tedavi edilebilir bir hastalık olmasına karşın, dünyada her yıl 1.2 milyon kişi verem nedeniyle hayatını kaybediyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Gülseren Sağcan, veremin 2-3 haftadan uzun süren öksürüğe yol açtığını söylüyor. Tanının ardından hastalara 6 ay düzenli ilaç tedavisi uygulanıyor. Kimi zaman ilaç direnci geliştiğinden tedavi 2 yıla kadar uzayabiliyor. Bu nedenle hastaların ilaçlarını düzenli kullanması öneriliyor. Dr. Gülseren Sağcan, alınabilecek önlemleri şöyle sıralıyor: Eller sık sık yıkanmalı. Dengeli, düzenli beslenmeli. Yeterli ve kaliteli uyumalı. Sigara içmemeli...



    HER DERDİN DEVASI
    İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde Brüksel lahanası sağlığı koruyor. Bağışıklığı güçlendirerek hastalıklara savaş açıyor. Faydaları şöyle sıralanıyor:
    Kansere karşı koruyucudur.
    K vitamini içerir. Kemikleri güçlendirir.Osteoporozu önler.
    Kalp hastalıklarıyla mücadele eder.
    Liflidir. Sindirimi hızlandırır. Bağırsakları korur.
    Göz ve cilt sağlığına iyi gelir.
    Beyin sağlığını korur.
    Kan şekerini dengeler. Diyabeti önler.

    ZEYTİN BEYNİ KORUR
    Zeytinin kendisi de yaprağı da şifa dağıtır. Tansiyonu dengeleyen zeytin yaprağı, kalp ve damar sağlığını korur. Kolesterolü dengeler. Kan şekerini dengeleyerek diyabetle savaşır. Kanser riskini azaltır. beyni güçlendirir.

    KURU YİYİN GÜÇLENİN
    Ağızları tatlandıran kuru fasulye, liflidir. Sindirimi hızlandırır. Antioksidan etkisiyle vücuda güç verir. Kalp ve damar sağlığını destekler. Kan şekerini dengeler. Kilo vermeyi kolaylaştırır.

    ROMATİZMAYA ÇARE
    Meme, deri ve bağırsak kanserine savaş açan zerdeçal, beyin damarlarını güçlendirir. Alzheimer riskini azaltır. Reflü şikayetlerini azaltır. Romatizma ağrılarını azaltır. Kolesterolü düşürür.

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    Haberler Sağlık Verem hayatı tehdit ediyor! Tedavisinde düzenli ilaç kullanımı büyük önem taşıyor | Sağlık tavsiyeleri
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