Uzun vadede kalıcı oje kullanımı hastalıkları beraberinde getiriyor!

Tırnaklarının daha güzel görünmesini isteyen kadınlar, kalıcı ojeye başvuruyor. Ancak bu da tehlikeleri beraberinde getiriyor. Kalıcı oje, tırnakları kurutup zayıflatıyor. Tırnak batmasını tetikliyor. Mantar ve iltihap oluşumuna yol açıyor. Bu da zamanla kemik erimesine zemin hazırlıyor.





GÜNEŞTEN KORUNUN

Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, güneş ışınlarının tehlikesine dikkat çekti. "Güneş insanları yaşlandırdığı için en etkili önleyici krem, güneş koruyucudur" dedi. Derinin iki katmandan oluştuğunu, güneşin de UVA ve UVB ışınları olarak ikiye ayrıldığını belirtti. Şunları söyledi: UVB ışınları derinin üst katmanında kalırken, UVA ışınları alt katmana geçebiliyor. Bu ışınlar foto yaşlanma dediğimiz cildin destek yapıları olan kolajen ve elastin liflerinin dokusunu kaybetmesine yol açıyor.