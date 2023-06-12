Uzun vadede kalıcı oje kullanımı hastalıkları beraberinde getiriyor!

Tırnaklarının daha güzel görünmesini isteyen kadınlar, kalıcı ojeye başvuruyor. Ancak bu da tehlikeleri beraberinde getiriyor. Kalıcı oje, tırnakları kurutup zayıflatıyor. Tırnak batmasını tetikliyor. Mantar ve iltihap oluşumuna yol açıyor. Bu da zamanla kemik erimesine zemin hazırlıyor.
GÜNEŞTEN KORUNUN
Dermatoloji Uzmanı Dr. Işıl Kamberoğlu Turan, güneş ışınlarının tehlikesine dikkat çekti. "Güneş insanları yaşlandırdığı için en etkili önleyici krem, güneş koruyucudur" dedi. Derinin iki katmandan oluştuğunu, güneşin de UVA ve UVB ışınları olarak ikiye ayrıldığını belirtti. Şunları söyledi: UVB ışınları derinin üst katmanında kalırken, UVA ışınları alt katmana geçebiliyor. Bu ışınlar foto yaşlanma dediğimiz cildin destek yapıları olan kolajen ve elastin liflerinin dokusunu kaybetmesine yol açıyor.
YÜZDE YÜZ KEÇİ SÜTÜ
Keçi sütü sabunu, cilt için şifa sunuyor. Özellikle hassas bir cilde sahip olanlar için fayda sağlıyor. İşte keçi sütü sabununun faydaları: Hassas ciltlerde kullanıldığında, keçi sütü sabunu cildi yatıştırır, tahrişi azaltır ve cildin doğal dengesini korumasına yardımcı olur.
SİNDİRİME KIZILCIK
Lif içeren kızılcık, bağırsak sağlığı için mucize sunuyor. Şifa dolu bu besin tok tutuyor. Bağırsak hareketlerini düzenliyor. Kabızlığı önlüyor.