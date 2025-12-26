Uzun süreli HPV enfeksiyonuna dikkat edin Rahim kanseri gençlerin de kabusu
Rahim ağzı kanseri, genellikle 50 yaş ve üzerinde görülüyor. Prof. Dr. Mesut Polat, son yıllarda genç kadınlarda da sık yaşandığını söylüyor.
Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser tipleri arasında yer alıyor. Rahim ağzı kanseri gelişimindeki en önemli risk faktörü ise uzun süreli HPV enfeksiyonu olarak gösteriliyor. Prof. Dr. Mesut Polat, rahim ağzı kanseri ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler veriyor:
KOKULU AKINTIYA DİKKAT!
Rahim ağzı kanseri gelişmesindeki en önemli risk faktörü uzun süreli HPV (Human Papilloma Virüs) enfeksiyonudur. HPV enfeksiyonunun uzun süreli olmasının en önemli nedenleri ise; sigara kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve genital enfeksiyonlar olarak gösterilmektedir. Rahim ağzı kanseri belirtileri şu şekilde sıralanabilir; kokulu akıntı, adet periyodunda ara kanamalar, ilişki sonrasında kanamalar, ağrı ve vajinada dolgunluk hissi. Ancak yine de bu belirtilerin bulunması rahim ağzı kanseri anlamına gelmemektedir. Bu bulguların yaşanması durumunda zaman kaybetmeden kadın hastalıkları ve doğum doktoruna muayene olunması hayati önem taşımaktadır.
AŞI KORUYOR
HPV, ana bulaşma yolu cinsel ilişkidir. Enfekte bir kişinin vajina veya dış genital bölgesi ile temas sonucu bulaşır. Cilt bütünlüğü bozulmuş enfekte cilt bölgesinin, sözgelimi elle temasıyla da HPV bulaşabilir. Prezervatiflerin mutlak koruyuculuğu yoktur, çünkü enfekte cildi tamamıyla kapatmak mümkün değildir. HPV, rahim ağzı kanserlerinin neredeyse %99'undan sorumludur. HPV'ye yönelik geliştirilen koruyucu aşılar ile birincil korunma sağlanmaktadır. Özellikle HPV bulaşması olmadan korumaya başlayarak rahim ağzı ve diğer HPV'ye bağlı kanserler ve öncü lezyonların oranını azaltma hedeflenmektedir. HPV aşısı içerdiği HPV tipine karşı %100 koruma sağlamaktadır.
BİYOPSİYLE TEŞHİS EDİLİR
Rahim ağzı kanserinin tanısı biyopsi ile konulmaktadır. Rutin jinekolojik muayene esnasında rahim ağzında görülen şüpheli lezyondan biyopsi yapılarak teşhis konulabilir. Ancak bazı hastalarda jinekolojik muayene sırasında şüpheli lezyon görülmemesine rağmen yapılan smear testleri anormal olabilir. Bu durumda rahim ağzının 6–40 kat büyütüldüğü kolposkopik inceleme ile teşhis konulabilmektedir.
ERKEN EVREDE RADYOTERAPİ
Erken evre rahim ağzı kanseri tanısı almış hastalarda temel tedavi cerrahidir. Geç evre olarak değerlendirilen rahim ağzı kanserinin tedavisinde ise radyoterapi ve kemoterapi öncelikli olarak uygulanmaktadır. Ancak erken evre olup, cerrahi tedaviye uygun bulunmayan hastalara da radyoterapi ve kemoterapi uygulanabilir.