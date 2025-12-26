Rahim ağzı kanseri, kadınlarda en sık görülen kanser tipleri arasında yer alıyor. Rahim ağzı kanseri gelişimindeki en önemli risk faktörü ise uzun süreli HPV enfeksiyonu olarak gösteriliyor. Prof. Dr. Mesut Polat, rahim ağzı kanseri ve korunma yolları hakkında önemli bilgiler veriyor:



KOKULU AKINTIYA DİKKAT!

Rahim ağzı kanseri gelişmesindeki en önemli risk faktörü uzun süreli HPV (Human Papilloma Virüs) enfeksiyonudur. HPV enfeksiyonunun uzun süreli olmasının en önemli nedenleri ise; sigara kullanımı, bağışıklık sisteminin zayıf olması ve genital enfeksiyonlar olarak gösterilmektedir. Rahim ağzı kanseri belirtileri şu şekilde sıralanabilir; kokulu akıntı, adet periyodunda ara kanamalar, ilişki sonrasında kanamalar, ağrı ve vajinada dolgunluk hissi. Ancak yine de bu belirtilerin bulunması rahim ağzı kanseri anlamına gelmemektedir. Bu bulguların yaşanması durumunda zaman kaybetmeden kadın hastalıkları ve doğum doktoruna muayene olunması hayati önem taşımaktadır.

AŞI KORUYOR

HPV, ana bulaşma yolu cinsel ilişkidir. Enfekte bir kişinin vajina veya dış genital bölgesi ile temas sonucu bulaşır. Cilt bütünlüğü bozulmuş enfekte cilt bölgesinin, sözgelimi elle temasıyla da HPV bulaşabilir. Prezervatiflerin mutlak koruyuculuğu yoktur, çünkü enfekte cildi tamamıyla kapatmak mümkün değildir. HPV, rahim ağzı kanserlerinin neredeyse %99'undan sorumludur. HPV'ye yönelik geliştirilen koruyucu aşılar ile birincil korunma sağlanmaktadır. Özellikle HPV bulaşması olmadan korumaya başlayarak rahim ağzı ve diğer HPV'ye bağlı kanserler ve öncü lezyonların oranını azaltma hedeflenmektedir. HPV aşısı içerdiği HPV tipine karşı %100 koruma sağlamaktadır.