Üzüm şifa dağıtıyor! İşte hem tadı hem kokusuyla mutluluk veren üzümün faydaları...

Hem tadı hem kokusuyla mutluluk veren üzüm, yaz aylarında tezgâhları süslüyor. A, C ve K vitaminleriyle lif, protein ve demir içeren üzüm, hastalıklara karşı koruyor. Beyin fonksiyonlarını destekleyen, sinir sistemini koruyan üzüm, Alzheimer riskini de azaltıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
- Migren ağrılarını dindirir.
- Sindirimi hızlandırır. Hazımsızlığı bitirir.
- Meme kanserini engeller.
- Göz hastalıklarından korur.
- Kan basıncını ve kolesterolü dengeler.
- Kalbi korur. Kalp krizi riskini azaltır.
- Böbrekleri güçlendirir.
- Sedef ve egzama şikayetlerini bitirir.
- Kansızlığı önler.