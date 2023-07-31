Uzmanlardan zamanı durduran reçete! Genç ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yolu...

Yıllara meydan okuyan genç ve ışıl ışıl bir cilde sahip olmanın yolu, doğru beslenmekten geçiyor. Dr. Mehmet Özeren , şu önerilerde bulunuyor: - Günde 2 litre su için. Aksi halde vücut susuz kalır. Bu da yaşlanmayı artırır. - Demir, çinko, bakır, selenyum , iyot cildi korur. Bu elementler, kırmızı et, süt ve ürünleri, deniz mahsulleri, fındık, yeşil mercimek ve tahıllarda olur. - Sebze ve meyveler, içerdiği serbest radikallerle hücre hasarını engeller. - Proteinler organ-ları korur. Balık ve yumurtada bulunur.





TEHLİKEYE SES VERİN

Gırtlak iltihabı (Larenjit) hastalığında erken tanı ve tedavisi olmayan hastalar, ilerleyen süreçte entübe ya da boğazda delik açılması gibi ciddi sorunlar yaşayabiliyor. Op. Dr. Tuna Kenar, "Hastalığın belirtileri seste kalınlaşma, ses kısıklığı, ateş, boğaz ağrısı ve yutkunma güçlüğüdür. Küçük çocuklarda da farklı türleri var. Erken tedavi alınmazsa hava yolu tıkanabilir ve nefes almak zorlaşabilir. Bu durumda hastanın sağlıklı hava alabilmesi için entübe etmek ya da boğaza delik açmak gerekiyor" diye konuşuyor.



BAŞ AĞRISINA ÇÖREK OTU

Çörek otu, öksürüğe iyi gelir. Hazmı kolaylaştırır. İdrar söktürücüdür. Grip tedavisinde kullanılabilir. Baş ağrısını hafifletir. Romatizmaya iyi gelir. Adet rahatsızlıklarını hafifletir.