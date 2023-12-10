Uzmanlardan sindirimi olumsuz etkileyen çölyak uyarısı! Menopoz nedeni...

Glüten adlı proteinin ince bağırsak tarafından emilememesi sonucu ortaya çıkan hastalığa çölyak deniyor. Bu hastalık, yalnızca sindirim sistemini etkilemiyor. Ayrıca kadınlarda kısırlığa da yol açıyor. Doç. Dr. Selçuk Selçuk, çölyak hastalığının etkilerinin sanıldığından daha ciddi boyutlarda olduğunu belirtiyor. Çiftlerde çölyak hastalığının normal popülasyona göre 6 kat daha görüldüğünü sözlerine ekliyor. Bebek sahibi olamayan çiftlerin çölyak hastalığı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. "Çölyak hastalığı bazı kadınlarda yumurtaların düzgün büyüyüp çatlamasına engel olduğu için normal yollarla gebelik oluşma ihtimali azalabilir. Kadınlarda rahim iç zarı olumsuz etkilendiği için, embriyonun rahim iç zarına tutunma ve yerleşme ihtimali azalır. Çölyak, kadınların erken menopoza girmesine neden olur" diyor.

SÜT VAZGEÇİLMEZİ

Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir. Kemikleri sağlamlaştırır. Kemik erimesini önlemeye yardımcıdır. Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller. Beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller. İshalin geçmesinde faydalıdır. Mide rahatsızlıklarına çaredir. Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır. Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır. Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.



HİPERTANSİYON ÇOK SİNSİ!

Hipertansiyon, günümüzde en çok görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Sağlığı, özellikle de kalbi tehdit ediyor! İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Yiğit Karakaş, sinsi ilerlene tansiyona karşı alınması gereken tedbirleri şöyle sıralıyor: Daha fazla meyve ve sebze yemeli, düzenli olarak egzersiz yapmalı, sigaradan kaçınmalı, doymuş yağlarda yüksek gıdaların alımını sınırlamalı, en az 7-8 saat olmak üzere düzenli gece uykusu uyumalı, kahve tüketimini günde 2 fincan ile sınırlı tutmalıdır.