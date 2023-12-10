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Uzmanlardan sindirimi olumsuz etkileyen çölyak uyarısı! Menopoz nedeni...

Sindirimi olumsuz etkileyen çölyak, kadınları da tehdit ediyor. Kısırlık riskini artırıyor, erken menopoza yol açıyor. İşte sizler için derlediğimiz 10 Aralık tarihli TAKVİM sağlık haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 10 Aralık 2023 Güncelleme 10 Aralık 2023, 06:59
Uzmanlardan sindirimi olumsuz etkileyen çölyak uyarısı! Menopoz nedeni...

Glüten adlı proteinin ince bağırsak tarafından emilememesi sonucu ortaya çıkan hastalığa çölyak deniyor. Bu hastalık, yalnızca sindirim sistemini etkilemiyor. Ayrıca kadınlarda kısırlığa da yol açıyor. Doç. Dr. Selçuk Selçuk, çölyak hastalığının etkilerinin sanıldığından daha ciddi boyutlarda olduğunu belirtiyor. Çiftlerde çölyak hastalığının normal popülasyona göre 6 kat daha görüldüğünü sözlerine ekliyor. Bebek sahibi olamayan çiftlerin çölyak hastalığı açısından da değerlendirilmesi gerektiğini belirtiyor. "Çölyak hastalığı bazı kadınlarda yumurtaların düzgün büyüyüp çatlamasına engel olduğu için normal yollarla gebelik oluşma ihtimali azalabilir. Kadınlarda rahim iç zarı olumsuz etkilendiği için, embriyonun rahim iç zarına tutunma ve yerleşme ihtimali azalır. Çölyak, kadınların erken menopoza girmesine neden olur" diyor.




PANKREAS KANSERİ TARİH OLACAK
ABD'deki Northwestern Üniversitesi'nin araştırması, pankreas kanseriyle mücadelede adeta devrim yarattı. ISL2 geninin pankreas kanseri tümörünü önlediğini kanıtladı. Araştırmayı yürüten Doç. Dr. Mazhar Adli, "Dünyada ilk kez bu veriye ulaştık. ISL2 adındaki genin pankreas tümörlerini önlediğini ve ortadan kaldırdığını gördük. Araştırmaya göre ISL2 geni yok edilen hücrelerin diğerlerine göre daha hızlı büyüdüğünü gördük" ifadesini kullandı.

SÜT VAZGEÇİLMEZİ
Büyümeyi ve gelişmeyi sağlayan süt, vücuda güç verir. Kemikleri sağlamlaştırır. Kemik erimesini önlemeye yardımcıdır. Mikropların neden olduğu enfeksiyonlara karşı vücuda direnç verir. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını engeller. Beynin ihtiyacı olan enerjiyi sağlar. Vücudumuzda ödeme neden olan sıvıların toplanmasını engeller. İshalin geçmesinde faydalıdır. Mide rahatsızlıklarına çaredir. Saçın uzamasında önemli bir etkisi vardır. Tırnakların sağlam bir şekilde uzaması için faydalıdır. Diş çürümelerine oldukça iyi gelir.

HİPERTANSİYON ÇOK SİNSİ!
Hipertansiyon, günümüzde en çok görülen kronik hastalıkların başında geliyor. Sağlığı, özellikle de kalbi tehdit ediyor! İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Emel Yiğit Karakaş, sinsi ilerlene tansiyona karşı alınması gereken tedbirleri şöyle sıralıyor: Daha fazla meyve ve sebze yemeli, düzenli olarak egzersiz yapmalı, sigaradan kaçınmalı, doymuş yağlarda yüksek gıdaların alımını sınırlamalı, en az 7-8 saat olmak üzere düzenli gece uykusu uyumalı, kahve tüketimini günde 2 fincan ile sınırlı tutmalıdır.



HAMBURGER REFLÜYE SEBEP
Midede yanma, ağza ekşi su gelmesi ve ses kısıklığı reflü hastalığını işaret ediyor. Bu hastalık, yaşam kalitesini düşürüyor. Bu hastaların şikayetlerini azaltmak için yiyecekleri yavaş yemesi ve iyi çiğnemesi gerekiyor. Kızartmalar, fast food yiyecekler ve margarin, reflü riskini artırıyor. Uzmanlar, dar kıyafetlerin de reflü şikayetlerini azalttığına dikkat çekiyor.

PEKMEZLE ENERJİ BİTMEZ
Vücut ısısını dengeleyen pekmez, içerdiği vitamin ve mineraller ile kemikleri güçlendiriyor. Enerji veriyor, kansızlığı da bitiriyor. Cilt hastalıklarını önlüyor.

TİROİTLERE YEŞİL ÇAY
Kilo alımı, ve kilo kaybını, beyin gelişimini bile etkileyen tiroit hastalıkları, hayatı olumsuz etkiliyor. Yeşil çay, florür içeriği ile tiroit hormonu miktarının azalmasını sağlıyor.

İKİ GÖZÜM PANCAR
En şifalı hali pancar, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kansızlığı bitiren pancar, Alzheimer ve demans hastalığından koruyor. Sarı nokta hastalığından da koruyor.

ELMA SUYU SAĞLIK DOLU
Güçlü antioksidan etkisiyle elma suyu, astım şikayetlerini azaltır. Karaciğeri temizler. Kolesterolü düşürür. Kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Kataraktı da önler.

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