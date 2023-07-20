Uzmanlardan ruh sağlığını korumak için öneriler: Kendinize vakit ayırın

Ruh sağlığı, bağışıklık sistemi üzerinde etkili oluyor. Uzman Klinik Psikolog ve Diyetisyen Merve Öz, "Ruhsal olarak kötü hissettiğimizde hastalıklara daha kolay yakalanabiliriz. Bu noktada ruhsal bağışıklığımızı güçlendirmenin genel sağlığımıza da yarar sağlar" diyor. Ruh sağlığını korumak için önerilerde bulunuyor: Kendinize ruh halinizle ilgili sorular sorun. Kendinizle iyi geçinin. Hedeflerinizi belirleyin. Kendinize vakit ayırın. 'Hayır' demeyi öğrenin. Sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi sınırlayın
AZ UYKU ÇOK İŞTAH
Uyku üzerinde 67-99 yaş arası yetişkinlerde yapılan bir araştırma, gecede 5 saat veya daha az uyuyanların, günde 7-8 saat uyuyanlara kıyasla, obezite geliştirme olasılığının ortalama 3 kat daha fazla olduğunu buldu. Bu nedenle, kilo verme planınızın bir parçası olarak yeterli uykuya öncelik vermeniz gerekiyor. Op. Dr. Salim Balin, uyku eksikliğinin etkilerini sıralıyor: Vücutta aşırı yeme hissiyatı. Gündüz yorgunluğu. Beynin sağlıklı seçim yapmasını kısıtlaması.
DİŞ AĞRISINA TARHUN
Tarhun, diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder. Kansızlığı önler.