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    Uzmanlardan ruh sağlığını korumak için öneriler: Kendinize vakit ayırın

    Ruh sağlığı, bağışıklık sistemi üzerinde etkili oluyor. Uzmanlar, ruh sağlığını korumak için önerilerde bulunuyor: "Kendinize ruh halinizle ilgili sorular sorun. Kendinizle iyi geçinin." İşte sizler için derlediğimiz 20 Temmuz tarihli sağlık haberleri...

    Kendinize vakit ayırın

    Ruh sağlığı, bağışıklık sistemi üzerinde etkili oluyor. Uzman Klinik Psikolog ve Diyetisyen Merve Öz, "Ruhsal olarak kötü hissettiğimizde hastalıklara daha kolay yakalanabiliriz. Bu noktada ruhsal bağışıklığımızı güçlendirmenin genel sağlığımıza da yarar sağlar" diyor. Ruh sağlığını korumak için önerilerde bulunuyor: Kendinize ruh halinizle ilgili sorular sorun. Kendinizle iyi geçinin. Hedeflerinizi belirleyin. Kendinize vakit ayırın. 'Hayır' demeyi öğrenin. Sosyal medyada geçirdiğiniz süreyi sınırlayın



    AZ UYKU ÇOK İŞTAH
    Uyku üzerinde 67-99 yaş arası yetişkinlerde yapılan bir araştırma, gecede 5 saat veya daha az uyuyanların, günde 7-8 saat uyuyanlara kıyasla, obezite geliştirme olasılığının ortalama 3 kat daha fazla olduğunu buldu. Bu nedenle, kilo verme planınızın bir parçası olarak yeterli uykuya öncelik vermeniz gerekiyor. Op. Dr. Salim Balin, uyku eksikliğinin etkilerini sıralıyor: Vücutta aşırı yeme hissiyatı. Gündüz yorgunluğu. Beynin sağlıklı seçim yapmasını kısıtlaması.



    DİŞ AĞRISINA TARHUN
    Tarhun, diş ağrısını dindirir. Kan pıhtılaşması, felç ve kalp krizi riskini azaltır. Uykusuzluğa yardımcı olur. Sindirim problemlerini tedavi eder. Kansızlığı önler.



        TANSİYONA BEYAZ MUCİZE
        Sofralardan eksik edilmeyen bir lezzet olan yoğurt, sindirimi kolaylaştırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Vücuda dinçlik ve kuvvet verir. Yüksek tansiyonu engeller. Göz sağlığına iyi gelir.




        ASTIMA KETEN TOHUMU
        Keten tohumunun içindeki güçlü besinler, kardiyovasküler hastalıklar, iltihaplanma, artrit, alerji, astım ve diyabet gibi birçok hastalık ile savaşır. Çeşitli kanser riskini azaltır. Kadınlarda üreme sağlığını iyileştirir. Cildi yeniler. Kolesterolü düşürür.

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        Haberler Sağlık Uzmanlardan ruh sağlığını korumak için öneriler: Kendinize vakit ayırın
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