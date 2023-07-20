Uzmanlardan ruh sağlığını korumak için öneriler: Kendinize vakit ayırın





AZ UYKU ÇOK İŞTAH

Uyku üzerinde 67-99 yaş arası yetişkinlerde yapılan bir araştırma, gecede 5 saat veya daha az uyuyanların, günde 7-8 saat uyuyanlara kıyasla, obezite geliştirme olasılığının ortalama 3 kat daha fazla olduğunu buldu. Bu nedenle, kilo verme planınızın bir parçası olarak yeterli uykuya öncelik vermeniz gerekiyor. Op. Dr. Salim Balin, uyku eksikliğinin etkilerini sıralıyor: Vücutta aşırı yeme hissiyatı. Gündüz yorgunluğu. Beynin sağlıklı seçim yapmasını kısıtlaması.