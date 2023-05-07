Uzmanlar yorgunluk yapan sebepler ve alınacak tedbirler hakkında bilgilendiriyor!

Hemen herkes, hayatının belirli bir döneminde geçmeyen yorgunluktan yakınıyor. Bu sürecin 6 aydan uzun sürmesi, başka hastalıkların belirtisi olabiliyor. Endokrinoloji ve Metabolizma hastalıkları Uzmanı Dr. Özlem Sezgin Meriçliler, kronik yorgunluğun insülin direnci, hipoglisemi, diyabet ve troitten kaynaklanabileceğini belirtiyor. Yorgunluk yapan sebepler ve alınacak tedbirler hakkında bilgilendiriyor.





Triot: Tiroit bezi boyunda yer alan küçük, kelebek şeklinde, hormon salgılayan bezdir. Tiroit hormonlarının normal düzeyde olması sağlığımız için önemlidir. Kronik yorgunluk şikayeti olan hastalarda tiroit hormonlarına bakılması ve normalden farklı ise nedeni araştırılarak tedavi edilmesi gerekir.