PODCAST CANLI YAYIN
takvim.com.tr Sağlık Haberleri

Uzmanlar uykusuzluğun altın formülünü verdi: Safran!

Safran, uyku düzeni ve stresi yönetimi üzerinde faydalı oluyor.C vitamini, magnezyum, demir, potasyum yönünden zengin olan safran aynı zamanda kan şekeri seviyesini düzenler. İşte sizler için derlediğimiz 3 Ağustos tarihli sağlık haberleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 03 Ağustos 2023 Güncelleme 03 Ağustos 2023, 06:55
Uzmanlar uykusuzluğun altın formülünü verdi: Safran!

Tarihçesi binlerce yıl öncesine dayanan dünyanın en değerli bitkisi safran, uzun yıllardır çeşitli kültürlerde hem tıp alanında hem de mutfakta kullanılıyor. Özellikle uyku düzeni ve stresi yönetimi üzerinde faydalı oluyor. Aynı zamanda bağışıklığı da destekliyor. Çok değerli olması ve insan sağlığına sunduğu faydalar nedeniyle "kırmızı altın" olarak anılıyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Melek, "Safranın yüksek kalitede, güvenilir bir kaynaktan ve eczanelerden temin edilmesi önemlidir. Kapsül formda günde 1 adet uyumadan 1 saat önce tüketilmesi ve uzman bir sağlık profesyoneline danışılması da önerilmektedir." diyor.



AKCİĞER KANSERİNDE DEVRİM
Akciğer kanserinde devrim gibi buluş yapıldı. İngiliz araştırmacılar, akciğerlerdeki en ince bronşçuklara ulaşabilecek kadar küçük bir robot dokunaç geliştirdi. Bu dokunacın kanserin ilk belirtilerini tespit edeceği, kanserli hücreleri yok edebileceği açıklandı. Minik cerrahi robot, sadece 2.4 mm çapında ve mıknatıslarla kontrol ediliyor. Ultra yumuşak silikondan yapılmış olan bu dokunaç, 80 mm uzunluğunda ve birbirine bağlı silindirik parçalardan oluşuyor. Standart ekipmanlardan yüzde 37 daha derine ulaşabiliyor.



TÜMÖRLER HAPI YUTTU!
ABD'li bilim insanları, "hedefe yönelik kemoterapi" yoluyla solid (hücre dolu) tümörleri öldüren bir "kanser öldürücü hap" yaptı. Protein, ABD'deki en büyük kanser araştırma ve tedavi kuruluşlarından biri olan City of Hope'daki bir araştırma ekibi tarafından geliştirildi. AOH1996 molekülü, DNA replikasyonu ve genişleyen tümörlerin onarımı için kritik bir protein olan PCNA'nın kanserli bir varyantını hedefleyerek çalışıyor. Klinik öncesi araştırmalar, son 20 yılda geliştirilen ilacın meme, prostat, beyin, yumurtalık, rahim ağzı, cilt ve akciğer kanserlerini tedavi etmede son derece etkili olduğunu gösterdi.



CİLTTEN TEHLİKELİ!
Güneş, cilt hastalıklarını da beraberinde getiriyor. Uzmanlar, güneş yanıkları, mantar enfeksiyonları, isilikler, güneş alerjileri, derin kırışıklıklar, erken cilt yaşlanması, cilt lekeleri, kanser öncesi deri keratozları ve cilt kanseri gibi hastalıklara karşı uyarılarda bulunuyor. Dr. Oğuz Küçükçakır, şunları söylüyor: Güneş yanıklarından korunmak için bahardan sonbahara kadar, dışarıya çıkmadan 15 dakika önce, güneş koruyucuyu krem kullanın.

ÇİLEK STRESİ BİTİRİR
C vitamini deposu çilek, kanı temizler. Sakinleştirerek stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Karaciğeri korur.

KEMİKLERE YUMURTA
Kahvaltıların vazgeçilmezi yumurta, iyi kolesterolü artırır. Kalp sağlığını korur. Kas ve kemiklerin gelişimini sağlar.

EV IŞI KANSERİ ÖNLÜYOR
Avustralya'da yapılan araştırma, orta yaş grubundaki bireyler için dört dakikalık ev işlerinin gerçek bir mucize yaratabileceğini ortaya çıkarıyor. Sidney Üniversitesi'ndeki bilim insanlarına göre günde 4.5 dakikalık oturma odasını süpürmek, ağır yiyecek poşetleri taşımak veya torunlarla bahçede oynamak gibi günlük görevleri yoğun bir şekilde yerine getirmek, karaciğer, meme, böbrek ve bağırsak kanser riskini önemli ölçüde azaltıyor.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN


Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Bodrum’da yat yangını! Alevler gök yüzünü kapladı
Ada bebek göründü! Arda Türkmen ve Melodi Elbirliler çifti kızları Ada objektiflere takıldı
G.Saray şampiyonlar ligi ön elemsinde Zalgiris’i tek golle yenerek turu kaptı!
SON DAKİKA