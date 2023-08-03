Uzmanlar uykusuzluğun altın formülünü verdi: Safran!

Tarihçesi binlerce yıl öncesine dayanan dünyanın en değerli bitkisi safran, uzun yıllardır çeşitli kültürlerde hem tıp alanında hem de mutfakta kullanılıyor. Özellikle uyku düzeni ve stresi yönetimi üzerinde faydalı oluyor. Aynı zamanda bağışıklığı da destekliyor. Çok değerli olması ve insan sağlığına sunduğu faydalar nedeniyle "kırmızı altın" olarak anılıyor. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. İsmet Melek, "Safranın yüksek kalitede, güvenilir bir kaynaktan ve eczanelerden temin edilmesi önemlidir. Kapsül formda günde 1 adet uyumadan 1 saat önce tüketilmesi ve uzman bir sağlık profesyoneline danışılması da önerilmektedir." diyor.





AKCİĞER KANSERİNDE DEVRİM

Akciğer kanserinde devrim gibi buluş yapıldı. İngiliz araştırmacılar, akciğerlerdeki en ince bronşçuklara ulaşabilecek kadar küçük bir robot dokunaç geliştirdi. Bu dokunacın kanserin ilk belirtilerini tespit edeceği, kanserli hücreleri yok edebileceği açıklandı. Minik cerrahi robot, sadece 2.4 mm çapında ve mıknatıslarla kontrol ediliyor. Ultra yumuşak silikondan yapılmış olan bu dokunaç, 80 mm uzunluğunda ve birbirine bağlı silindirik parçalardan oluşuyor. Standart ekipmanlardan yüzde 37 daha derine ulaşabiliyor.