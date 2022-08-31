Uzmanlar uyarıyor! Yutkunma zorluğu ve geçmeyen mide bulantınız varsa hemen acile başvurun





BU BELİRTİLERE DİKKAT

Beyin kanaması, ilk olarak bilinç bozukluğuyla belirti veriyor. Şiddetli baş ağrısı, ense ağrısı, bulantı ve kusma, nöbet geçirme, bilinç bulanıklığı, kol ve bacakta kuvvetsizlik, görme veya konuşma bozuklukları gibi bulgular varsa acilen hekim kontrolü gerekiyor. Beyin kanamasının tespit edilmesi durumunda ise süreç cerrahi ihtiyacı olup olmamasına göre değişkenlik gösteriyor. Kanamanın boyutu büyükse cerrahi, küçük ise belirli bir süre içerisinde kendiliğinden kaybolmasının beklenmesi gerekiyor. Kanamaya sebep olan bir damar bozukluğu varsa da o damarların tedavi edilmesi hayati önem taşıyor.

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