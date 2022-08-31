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    Uzmanlar uyarıyor! Yutkunma zorluğu ve geçmeyen mide bulantınız varsa hemen acile başvurun

    Yüksek tansiyon, tehlike saçıyor! Beyin kanaması riskini artırıyor. Uzmanlar, uyarıyor: Yutkunma zorluğu ve geçmeyen mide bulantınız varsa, hemen acile başvurun!

    Hipertansiyon ensemizde

    Bacaklarda karıncalanma ve uyuşukluk, görme problemi, göz kapağı düşmesi, yutkunma zorluğu, mide bulantısı kusma ve tat alma bozukluğu... Tüm bunlar, en sinsi hastalık olan beyin kanamasının belirtileri arasında yer alıyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Dr. Alper Alabulut, hayati risk yaratan bu hastalıkla ilgili uyarıyor.



    İLAÇLAR DA MASUM DEĞİL
    Beyin kanaması, travmaya bağlı ve kendiliğinden oluşan olmak üzere 2 başlık altında toplanıyor. "Travmaya bağlı gelişen beyin kanamaları en sık olarak kafatası ile beynin dış zarları arasında meydana gelir. Önemli bir kısmı ise acil cerrahi müdahale gerektirebilir" diyor. Kendiliğinden oluşan beyin kanamalarının en büyük sebebinin hipertansiyon olduğunu belirtiyor. Ayrıca altta yatan bir beyin damar bozukluğu, kan sulandırıcı kullanımı veya pıhtılaşma bozukluğu olan kişilerde kanama riskinin arttığını belirtiyor.



    RİSK YAŞLA ARTAR
    Özellikle ileri yaşta ve hipertansiyonu olan kişilerde beyin kanaması riskinin arttığını belirtiyor. Yaş fark etmeksizin henüz tespit edilmemiş bir beyin damar hastalığı olması halinde, sıcak hava ve dengesiz tansiyon ilişkisi sebebiyle kanama riskinin artacağının altını çiziyor. Uzun saatler sıcakta kalınmaması gerektiğini vurgulayarak, "Güneş altında kalınma zorunluluğu varsa şapka kullanılmalı, aç ve susuz kalınmamalı, günün en sıcak saatleri olan 12.00- 15.00 saatleri arası güneş altında durulmamalıdır. Hipertansiyon hastalığı varsa kontrol yapılmalı ve baş ağrısı gibi durumlarda dikkatli olunmalı" uyarısında bulunuyor.



        BU BELİRTİLERE DİKKAT
        Beyin kanaması, ilk olarak bilinç bozukluğuyla belirti veriyor. Şiddetli baş ağrısı, ense ağrısı, bulantı ve kusma, nöbet geçirme, bilinç bulanıklığı, kol ve bacakta kuvvetsizlik, görme veya konuşma bozuklukları gibi bulgular varsa acilen hekim kontrolü gerekiyor. Beyin kanamasının tespit edilmesi durumunda ise süreç cerrahi ihtiyacı olup olmamasına göre değişkenlik gösteriyor. Kanamanın boyutu büyükse cerrahi, küçük ise belirli bir süre içerisinde kendiliğinden kaybolmasının beklenmesi gerekiyor. Kanamaya sebep olan bir damar bozukluğu varsa da o damarların tedavi edilmesi hayati önem taşıyor.

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        Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıyor! Yutkunma zorluğu ve geçmeyen mide bulantınız varsa hemen acile başvurun
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