Uzmanlar uyarıyor: Obezite, düztabanlığın önemli nedenlerinden biri

Çocuk yürürken topuğunu içe basıyorsa, ayağında ağrı veya şişlik oluyorsa, spor yaparken çabuk yoruluyorsa ve ayakkabı tabanı iç kısımdan aşınıyorsa dikkat edilmesi gerekiyor.

Tedavide genellikle egzersiz, uygun ayakkabı seçimi ve kilo kontrolü yeterli oluyor. Cerrahi müdahale ise sadece ciddi yapısal bozukluklarda tercih ediliyor. Ameliyat son çaredir. Amaç çocuğun ağrısız şekilde yürüyebilmesini sağlamaktır.



Ebeveynlerin sıkça endişelendiği düztabanlık, çocuklarda düşündüğünüzden daha yaygın olarak görülüyor. Uzmanlara göre her 10 çocuktan 7'sinde, özellikle 3 yaş öncesinde ayak kemerinin yeterince gelişmemesi sonucu düztabanlık görülebiliyor. Ancak bu durum çoğu zaman normal gelişim sürecinin bir parçası olarak kabul ediliyor. Dr. Emre Sarıekiz, "Ayağın kemik ve kas gelişimi genellikle 6-7 yaşına kadar devam eder. Bu süreçte gözlem ve egzersiz yeterlidir. Ağrı veya yürümede bozukluk varsa mutlaka ortopedi uzmanına başvurulmalıdır" diyor. Sarıekiz şunları söylüyor:



AYAKKABILARA DİKKAT

Son yıllarda çocukluk çağı obezitesinin artışı, düztabanlık vakalarını da beraberinde getiriyor. Fazla kilo ayağa binen yükü artırarak kemerin çökmesine neden oluyor. Obezite sorunu olan çocuklarda düztabanlık riski normal kilolu çocuklara göre yaklaşık iki kat fazladır. Ayrıca ailede düztabanlık öyküsü, uygun olmayan ayakkabı kullanımı ve kas dengesizliği de riski artırıyor.