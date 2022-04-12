Uzmanlar uyarıyor! Kandaki yüksek kolesterol seviyesi kalp krizi riskini arttırıyor

Sağlıklı kalbin yolu, sağlıklı kalpten geçiyor. Ancak genetik faktörler, yaş, cinsiyet ve kronik hastalıklar da kalbi tehdit ediyor. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Onur Akpınar, ilk sırada kolesterolün bulunduğunu söylüyor. Kandaki yüksek kolesterol seviyesi kalp krizi riskini artırıyor. Prof. Dr. Akpınar, "Araştırmalar haftada 1 saatin altında hareket etmenin kalp rahatsızlığına yol açtığını gösterir" diyor.
MUTFAKTAKİ HAZIR TEHLİKE
Paketli gıdalar sağlığı tehdit ediyor. Bunların başında, hazır çorbalar geliyor. Diyetisyen Veysel Ciğerli, hazır çorbaların içine bağımlılık yapan Çin tuzu olduğunu söylüyor. Ayrıca bu çorbalar içerdiği fazla tuz oranıyla tansiyonu yükseltiyor ve kalp ritmini bozuyor. Bunun için mümkün oldukça ev tipi beslenmek gerekiyor. Dyt. Ciğerli, "Hazır çorba yerine evde yapılan az tuzlu çorbaları tercih etmeliyiz. Posalı çorbaları tüketmek, kalın bağırsak açısından önemlidir" diyor.
RENGİNE BAK FAYDASINI GÖR
Vitamin ve mineralden zengin muz, şifa dağıtıyor. Araştırmalar, muzun rengine göre faydalarının değiştiğini gösteriyor:
YEŞİL: Şeker oranı düşüktür. Diyabet hastaları için idealdir. Sindirimi düzenler. Kalbi korur.
SARI: Göz sağlığı korur, kanseri önler. Sindirim için idealdir.
KAHVERENGİ LEKELİ: Kanserle savaşır. Ne kadar lekeliyse o kadar faydalıdır.
KAHVERENGİ: Kemikleri güçlendirir.
SAĞLIĞA KİVİ ETKİSİ
Vitamin deposu kivi, besleyici içeriği ile sindirimi destekler. Mideyi korur. Tansiyonu dengeler. Kalp krizi ve inme riskini azaltır.
KANSERE REYHAN
Aromasıyla ağızları tatlandıran reyhan, ateşi düşürür. Üst solunum yolu hastalıklarını tedavi eder. Kalbi güçlendirir. Kansere savaş açar.
AĞRIYA ZAHTER
Hoş kokusuyla bilinen zahter, bağ ağrısı ve öksürüğü dindirir. Kolesterolü düşürür. C vitamini ve antioksidan etkisi ile kanserden korur.