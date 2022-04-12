Uzmanlar uyarıyor! Kandaki yüksek kolesterol seviyesi kalp krizi riskini arttırıyor





RENGİNE BAK FAYDASINI GÖR

Vitamin ve mineralden zengin muz, şifa dağıtıyor. Araştırmalar, muzun rengine göre faydalarının değiştiğini gösteriyor:

YEŞİL: Şeker oranı düşüktür. Diyabet hastaları için idealdir. Sindirimi düzenler. Kalbi korur.

SARI: Göz sağlığı korur, kanseri önler. Sindirim için idealdir.

KAHVERENGİ LEKELİ: Kanserle savaşır. Ne kadar lekeliyse o kadar faydalıdır.

KAHVERENGİ: Kemikleri güçlendirir.



SAĞLIĞA KİVİ ETKİSİ

Vitamin deposu kivi, besleyici içeriği ile sindirimi destekler. Mideyi korur. Tansiyonu dengeler. Kalp krizi ve inme riskini azaltır.



KANSERE REYHAN

Aromasıyla ağızları tatlandıran reyhan, ateşi düşürür. Üst solunum yolu hastalıklarını tedavi eder. Kalbi güçlendirir. Kansere savaş açar.



AĞRIYA ZAHTER

Hoş kokusuyla bilinen zahter, bağ ağrısı ve öksürüğü dindirir. Kolesterolü düşürür. C vitamini ve antioksidan etkisi ile kanserden korur.

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