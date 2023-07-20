Uzmanlar uyarıyor: Diş çürüklerini azaltmak için süt ve yoğurt tüketin

Beslenme rutininize dahil ettiğimiz tüm yiyecek ve içecekler dişlerinizi etkiliyor. Bazı besinler dişlerinizi daha sağlıklı bir hale getirirken, bazı besinler diş çürümelerine, erozyona ve ağız hastalıklarının gelişmesine neden olabiliyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, dişler için iyi gelen besinleri sıralıyor:
- Peynir, süt, sade yoğurt ve diğer süt ürünleri, tükürük yaparlar. Dişlerinizin kaybetmiş olabileceği mineralleri geri kazanmanıza yardımcı olur.
- Lifli yiyecekler, diş ve diş etlerini temiz tutuyor. Meyve ve sebze tüketin.
- Yeşil ve siyah çaylar, dişlere saldıran asit üretmesini önler.
- Şekersiz sakız, yiyecek parçalarını ağzınızdan uzaklaştırır.
ÇÖZÜM EGZERSİZ
Sırt ve boyun tutulma sorunu yaşayan kişilerde en sık nedeni duruş bozukluğu oluşturuyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Dr. Hülya Yüksel, "Omurgamızdaki kasların güçsüzlüğüne bağlı olarak, özellikle masa başı çalışan kişilerde gördüğümüz duruş bozukluğu sık sık sırt ve boyun tutulmalarına neden olabiliyor" diyor. Tedavilerde egzersizin olmazsa olmaz olduğunu dile getiriyor: Tedavi için hastanın öncelikle postürünü düzeltmemiz gerekiyor. En uygun tedavilerin başında egzersiz geliyor. Eğer omurga problemleri varsa omurga enjeksiyonları uygulayabiliyoruz.
KOLESTEROLE TURP
Salataları süsleyen turp, sindirimi hızlandırır. DNA hasarlarını giderir. Kanserle savaşır. Kalp sağlığını korur. Kolesterolü dengeler.
KABIZLIĞA SAFRAN
Mucizevi baharat safran, bronşit, öksürük ve astıma iyi gelir. Kabızlığı bitirir. Saç dökülmesini önler. Karaciğeri güçlendirir. Obeziteden korur.
YARALARA KARNABAHAR
Karnabahar, kalsiyum içeriği ile kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Yaraların daha çabuk iyileşmesini sağlar. Fazla kiloları giderir.