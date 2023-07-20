Uzmanlar uyarıyor: Diş çürüklerini azaltmak için süt ve yoğurt tüketin

Beslenme rutininize dahil ettiğimiz tüm yiyecek ve içecekler dişlerinizi etkiliyor. Bazı besinler dişlerinizi daha sağlıklı bir hale getirirken, bazı besinler diş çürümelerine, erozyona ve ağız hastalıklarının gelişmesine neden olabiliyor. Diyetisyen Muhammed Şahin, dişler için iyi gelen besinleri sıralıyor:



- Peynir, süt, sade yoğurt ve diğer süt ürünleri, tükürük yaparlar. Dişlerinizin kaybetmiş olabileceği mineralleri geri kazanmanıza yardımcı olur.

- Lifli yiyecekler, diş ve diş etlerini temiz tutuyor. Meyve ve sebze tüketin.

- Yeşil ve siyah çaylar, dişlere saldıran asit üretmesini önler.

- Şekersiz sakız, yiyecek parçalarını ağzınızdan uzaklaştırır.