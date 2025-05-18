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Uzmanlar uyarıyor! Bu hastalık 50 yaşını bekliyor: Belirtilere dikkat edin

Damar tıkanıklığı 50 yaşını bekliyor. Uzmanlar kolesterolün yol açtığı tehlikeye karşı çarenin ‘sizde’ olduğunu söyledi. Yeter ki doğru beslenmeye dikkat edin.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :18 Mayıs 2025
Uzmanlar uyarıyor! Bu hastalık 50 yaşını bekliyor: Belirtilere dikkat edin

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Günümüzde insan ömrü uzuyor. Ancak hastalıklarla geçen süre de artıyor. Özellikle sigara, yanlış beslenme, hareketsizlik ve kronik hastalıklar, sağlığı tehdit ediyor. Bacaklarda görülme sıklığı giderek artan damar tıkanıklığı ise 50 yaş ve üzerinde yaygın olarak karşımıza çıkıyor.

Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Macit Bitargil erkeklerde daha fazla görülen bu durumla ilgili bilgi veriyor. Damar tıkanıklığının bacaklarda güçsüzlük, yol yürüme ile oluşan ağrı, solgunluk, kıllanmada azalma ve tırnak büyüme hızında yavaşlama gibi belirtiler verdiğini söylüyor. Bu hastalığa yol açan nedenleri sıralıyor...

HAREKETSİZLİK VE FAZLA KİLO:
Hareketsizlikle birlikte, kilolar da arıyor. Bu durum hareket etme isteğini azaltıyor. Bu kısır döngü ise kan damarlarına zarar veriyor. İstenmeyen etkilerin önüne geçebilmek için günde 5 bin adım atılması, haftada 3-4 defa 40-50 dakika egzersiz yapılması öneriliyor.

İLERİ YAŞ:
Araştırmalar, her 10 yılda damar tıkanıklığı riskinin 2 kat arttığını gösteriyor. Özellikle 50 yaşından sonra sigara kullanımı, yağlı beslenme ve fazla kilo, riski artırıyor.

HİPERTANSİYON:
Kan basıncının 120/80 mmhg'nin üzerine olmasına yüksek tansiyon deniyor. Yüksek kan basıncı, damar içindeki hücrelere zarar veriyor. Doğru zamanda müdahale edilmezse damar daralmaları ve tıkanıklıklarına neden oluyor. Bu nedenle tuzlu beslenmeden kaçınmak, spor yapmak, kilo vermek ve gerekiyorsa ilaç kullanmak gerekiyor.

KOLESTEROL:
Vücuttaki fazla yağ, damar çevresinde birikerek tıkanıklığa yol açıyor. Kandaki yüksek kolesterol, trigliserit ve LDL seviyeleri vücut için riski artırıyor. Düzenli egzersiz ve sağlıklı beslenme, kolesterolü dengeliyor.

GENETİK HASTALIKLAR:
Ailesel kolesterol hastalıkları, Factor V leiden mutasyonu, antithrombin 3, protein C, S bozuklukları damar tıkanıklığına yol açar. Bu hastalıkların uygun medikal tedavi, kan sulandırıcı tedavileri ile kontrol altına alınması gerekir.

SİGARA:
Damarları zamanla daraltıp tıkayan ateroskleroz denilen damar sertliğine yol açıyor. Üstelik sadece sigara içmek değil, sigara içilen yerde bulunmak da riski artırıyor. Sigarayı bırakmak, şikayetleri azaltıyor.

DİYABET:
Hastaların yüzde 30'unda damar tıkanıklığı görülür. Kan akımının azalması ve diyabet hastalığının etkileri ile bacaklarda yaralar görülür. Hastaların ilaçlarını düzenli kullanması ve sağlıklı beslenmesi gerekir.

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