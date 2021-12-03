Uzmanlar uyarıda bulunuyor: Böbrek sağlığı için bol bol su için

Herhangi bir nedenle gelişen böbrek fonksiyonlarındaki bozulmanın derecesine göre vücutta başka sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlar içinde hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp ritm bozukluğu, diyabetik hastada şeker kontrolünün bozulması, kansızlık, sindirim sistemi bozuklukları, kemikmineral bozuklukları, sinir sistemi sorunları, kısırlık gelişimi bulunuyor. Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, böbrek sağlığı için alınması gereken önlemleri paylaşıyor:

1)Yeterli sıvı tüketimi kronik böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltıyor.

2)Düzenli olarak yürüyüş, hafif koşu ve bisiklete binmek gibi egzersizler yapmak hem dinç bir bedene sahip olmak hem fazla kilolardan kurtulmak için önemli.

3)Kan şekeri, doktorun önerdiği aralıklarda düzenli olarak kontrol ettirilmeli.

4)Tansiyon yüksek seyrettikçe hastalığın ilerlemesi de hızlanır. Kan basıncı ölçülmeli.

5)Bir günde 5 gram tuz alınması gerekiyor. Fazlası zarar.