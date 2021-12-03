Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Uzmanlar uyarıda bulunuyor: Böbrek sağlığı için bol bol su için

    Herhangi bir nedenle gelişen böbrek foksiyonlarındaki bozulmada seviyesine göre vücutta başka sorunlara yol açabiliyor. Doç Dr. Enes Murat Atasoy böbrek sağlığı için yapılması gereken önemli bilgileri paylaşıyor. İşte sizler için derlediğimiz 3 Kasım tarihli sağlık tavsiyeleri...

    Böbreğiniz için bol bol su için

    Herhangi bir nedenle gelişen böbrek fonksiyonlarındaki bozulmanın derecesine göre vücutta başka sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlar içinde hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp ritm bozukluğu, diyabetik hastada şeker kontrolünün bozulması, kansızlık, sindirim sistemi bozuklukları, kemikmineral bozuklukları, sinir sistemi sorunları, kısırlık gelişimi bulunuyor. Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, böbrek sağlığı için alınması gereken önlemleri paylaşıyor:
    1)Yeterli sıvı tüketimi kronik böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltıyor.
    2)Düzenli olarak yürüyüş, hafif koşu ve bisiklete binmek gibi egzersizler yapmak hem dinç bir bedene sahip olmak hem fazla kilolardan kurtulmak için önemli.
    3)Kan şekeri, doktorun önerdiği aralıklarda düzenli olarak kontrol ettirilmeli.
    4)Tansiyon yüksek seyrettikçe hastalığın ilerlemesi de hızlanır. Kan basıncı ölçülmeli.
    5)Bir günde 5 gram tuz alınması gerekiyor. Fazlası zarar.



    HIV KANSERE YOL AÇIYOR
    HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), vücut sıvılarının aktarımıyla insandan insana bulaşabiliyor. Op. Dr. Mustafa Çağlar, "Virüs, HIV pozitif bireylerin kan, sperm, vajina salgıları ve anne sütünde bulunur. Virüs taşımayan bir kişinin vücuduna, damar yoluyla virüsle kirlenmiş bir şırınganın damara girmesi, anüs, rektum, vajina, penis, ağız, göz ve burun gibi organların mukozalarından ya da deriden girebilir. İnsanlar, cinsellik konusunda aydınlatılmalı" diyor.



    SOĞUK KALBİ VURUYOR!
    Kalp krizleri kış aylarında 3 kat artıyor. Prof. Dr. Ertan Ökmen, önemli bilgiler veriyor. "Soğuk havalarda damarlar büzülüyor. Bu da tansiyonu yükseltiyor. Kış sabahlarında kan akışkanlığındaki değişim, hormonal faktörler, tansiyonun yüksek olması gibi pek çok faktör, kalp krizini tetikliyor. Risk faktörlerine sahip kişilerin ilaçlarını düzenli alması lazım" diyor.



        SOMON GÜZELLİĞİ
        Norveç balığı olarak da bilinen somon balığı, omega 3 yağ asitleri içeriyor. Kalp damar sağlığını koruyor. Felç geçirme riskini azaltıyor. Kanser hastalıklarını önlüyor. Nezle ve gribe iyi geliyor. Kan basıncını düzenliyor. Gül, sedef, egzama gibi cilt problemleriyle mücadele ediyor. Alzheimer riskini azaltıyor. Göz sağlığını destekliyor. Kemikleri güçlendiriyor.



        ELMA-YOĞURT KİLOLARI UNUT
        Herkes, zayıf ve fit bir bedenin hayalini kuruyor. Bazı besinler var ki, tok tutup kilo vermeye yardımcı oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Dilan Eker, o besinleri sıralıyor:
        YUMURTA: İştahı bastırır.
        AZ YAĞLI ETLER: Et, tavuk, hindi ve balık uzun süre doygunluk verir.
        TATLI PATATES: Tok tutar, öğünleri azaltır.
        ELMA VE PORTAKAL: Su ve posa içeren bu besinler, doygunluk hissi verir.
        YOĞURT: Karın çevresindeki yağlanmayı azaltır.
        BULGUR: İştahı bastırır.
        LOR PEYNİRİ: Düşük yağ içeriği ile lor peyniri tokluk hissi verir.



        DİYABETE ÇAKŞIR OTU
        Sarı çiçekli bir bitki olan çakşır otu, kas ve eklem ağrılarını dindirir. Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasını sağlar. Demans ve Alzheimer'dan korur. Toksinlerin atılmasını kolaylaştırır.



            SALEPLE ISININ
            Soğuk ayların vazgeçilmez içeceği salep, mide rahatsızlıklarına iyi gelir. Soğuk algınlığından korur. Kabızlığı önler. Zihni güçlendirir. Vücut sıcaklığını dengeler.

            TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Tutuklu CHP’li Sevinç’in rüşvet çarkı deşifre oldu!
            Haberler Sağlık Uzmanlar uyarıda bulunuyor: Böbrek sağlığı için bol bol su için
                SON DAKİKA