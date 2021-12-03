Uzmanlar uyarıda bulunuyor: Böbrek sağlığı için bol bol su için

Herhangi bir nedenle gelişen böbrek fonksiyonlarındaki bozulmanın derecesine göre vücutta başka sağlık sorunları ortaya çıkabiliyor. Bu sorunlar içinde hipertansiyon, kalp yetmezliği, kalp ritm bozukluğu, diyabetik hastada şeker kontrolünün bozulması, kansızlık, sindirim sistemi bozuklukları, kemikmineral bozuklukları, sinir sistemi sorunları, kısırlık gelişimi bulunuyor. Doç. Dr. Enes Murat Atasoyu, böbrek sağlığı için alınması gereken önlemleri paylaşıyor:
1)Yeterli sıvı tüketimi kronik böbrek hastalığı gelişimi riskini azaltıyor.
2)Düzenli olarak yürüyüş, hafif koşu ve bisiklete binmek gibi egzersizler yapmak hem dinç bir bedene sahip olmak hem fazla kilolardan kurtulmak için önemli.
3)Kan şekeri, doktorun önerdiği aralıklarda düzenli olarak kontrol ettirilmeli.
4)Tansiyon yüksek seyrettikçe hastalığın ilerlemesi de hızlanır. Kan basıncı ölçülmeli.
5)Bir günde 5 gram tuz alınması gerekiyor. Fazlası zarar.
HIV KANSERE YOL AÇIYOR
HIV (İnsan Bağışıklık Yetmezliği Virüsü), vücut sıvılarının aktarımıyla insandan insana bulaşabiliyor. Op. Dr. Mustafa Çağlar, "Virüs, HIV pozitif bireylerin kan, sperm, vajina salgıları ve anne sütünde bulunur. Virüs taşımayan bir kişinin vücuduna, damar yoluyla virüsle kirlenmiş bir şırınganın damara girmesi, anüs, rektum, vajina, penis, ağız, göz ve burun gibi organların mukozalarından ya da deriden girebilir. İnsanlar, cinsellik konusunda aydınlatılmalı" diyor.
SOĞUK KALBİ VURUYOR!
Kalp krizleri kış aylarında 3 kat artıyor. Prof. Dr. Ertan Ökmen, önemli bilgiler veriyor. "Soğuk havalarda damarlar büzülüyor. Bu da tansiyonu yükseltiyor. Kış sabahlarında kan akışkanlığındaki değişim, hormonal faktörler, tansiyonun yüksek olması gibi pek çok faktör, kalp krizini tetikliyor. Risk faktörlerine sahip kişilerin ilaçlarını düzenli alması lazım" diyor.