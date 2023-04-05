Uzmanlar uyardı: Hamilelerde hemoroidal hastalıklar yüzde 50 oranında artıyor

Halk dilinde basur olarak bilinen hemoroid, makat bölgesinde bulunan kan damarlarının genişlemesi, şişmesi ve ele gelmesine deniyor. Hamileler arasında hemoroidal hastalık görülme sıklığı yüzde 50 oranında olduğuna işaret eden Prof. Dr. İlker Sücüllü, "Hamilelik sırasında vücuttaki değişiklikler hemoroidal hastalıkların görülmesine sebep olabilir. Özellikle bu dönemde vücudun kabızlığa yatkın olması, hormonal değişiklikler ve demir ilaçları gibi kabızlığı artıran ilaçlar şikayetlerin artmasına neden olabilir" diyor. Sücüllü, diyette yapılacak değişiklikler (posalı gıda, bol su tüketimi) ve düzenli egzersiz ile kabızlığın önlenmesi ve aşırı ıkınmadan/uzun süreli oturmadan kaçınılmasının kilit rol oynadığını söylüyor.



BENZERSİZ OLABİLİR

Benler doğuştan ya da sonradan oluşabiliyor. Sonradan oluşan benlere güneş hasarı, ergenlik ve hamilelik gibi hormonal değişimler sebep olabiliyor. Genellikle iyi huylu olan benler özellikle 40 yaşından sonra oluşmuşsa cilt kanseri açısından risk taşıyabiliyor. Beyaz tenli, renkli gözlü ve çok sayıda beni olanlar risk altında bulunuyor.



KOLESTEROLE LEBLEBİ

Şifa deposu leblebi, açlığı giderir. Kalbi kuvvetlendirir. Kötü kolesterolü düşürür. Hafızayı güçlendirir. Bağışıklığı destekler. Enerji verir.



MİGRENİN İLACI NANE

Nane, içeriğindeki vitamin ve mineraller sayesinde hastalıklara savaş açar. Hazmı kolaylaştırır. Grip ve öksürüğe iyi gelir. Kalp sağlığını korur. Migreni dindirir.



YARALARA KEKİK ŞİFASI

Kekik, ağız içerisinde çıkan yaraları tedavi eder. Adet ağrılarını hafifletir. Sakinleştirici etkisi vardır. Karaciğeri temizler.

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