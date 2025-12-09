Uzmanlar uyardı: Az uyku kalp krizi riskini artırıyor!

Her 3 kişiden birinde uyku bozukluğu görülüyor. Uyku düzeninin kalp sağlığı açısından önemli olduğunu dile getiren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Serkan Kahraman, uyku bozukluklarında tansiyon ile şeker yükselmesi, akciğer hastalıkları, astım ve obezitenin daha sık görüldüğünü, bu durumların kalp damar hastalıklarını tetiklediğini belirtti. Kahraman, "Az uyursak vücuttaki inflamasyon dediğimiz iltihabi süreç tetikleniyor. Günde 7 saatten daha az uyuyan kişilerde kalp damar tıkanıklıklarına bağlı kalp krizleri daha sık görülüyor" dedi.

