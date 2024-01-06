Uzmanlar sağlıklı ve uzun yaşamın 5 sırrını açıkladı

Sağlıklı bir hayatın anahtarı, sağlıklı alışkanlıklardan geçiyor. Uzmanlar, uzun ve sağlık bir ömür için 5 temel noktaya dikkat çekiyor:



1 BİTKİ BAZLI BESİNLERİ TERCİH EDİN

Özellikle et, işlenmiş gıda, şeker ve tuz tüketimini düşürmek, kalp hastalığı ve kanser de dahil birçok hastalığa yakalanma riskini önemli ölçüde azaltıyor. Bitki bazlı gıdalar, yaşlandıkça hücrelerde meydana gelen hasara karşı koruma sağlıyor.







2 SAĞLIKLI BİR KİLOYU HEDEFLEYİN

İltihaplanma ve hormonal bozukluklara neden olan obezite, ömrü kısaltan sorunları da beraberinde getirdiği için kilo kontrolü önemli. Obezite, kalp hastalığı, felç, yüksek tansiyon ve diyabet gibi hastalıklara yakalanma riskini artırır.



3 DÜZENLİ EGZERSİZ YAPIN

Sizi kronik hastalıklara karşı korur, stresinizi azaltır ve ruh sağlığınızı iyileştirir. Kilo kontrolü sağlama ve vücuttaki yağ seviyesini azaltmanın yanı sıra düzenli egzersiz, kan akışıyla kalp fonksiyonlarının da sağlıklı kalmasını mümkün kılıyor.