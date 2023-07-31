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Uzmanlar önerileri sıraladı! Karaciğer sağlığınız için bunlara dikkat edin...

Yanlış beslenme, karaciğeri yağlandırıyor. Bu durum, halsizliğe yol açıyor. Zeytin, zeytinyağı ve Omega-3 içeren besinler hastalığa derman oluyor. İşte sizler için derlediğimiz 1 Ağustos tarihli sağlık haberleri....

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Giriş Tarihi 01 Ağustos 2023 Güncelleme 01 Ağustos 2023
Uzmanlar önerileri sıraladı! Karaciğer sağlığınız için bunlara dikkat edin...

Karaciğer, vücudun en büyük organı olarak biliniyor. Sağlıklı bir hayatın yolu, sağlıklı karaciğere sahip olmaktan geçiyor. İç Hastalıkları ve Fitoterapi Uzmanı Prof. Dr. Murat Hakan Terekeci, toplum sağlığını tehdit eden karaciğer yetmezliğine değiniyor.

FINDIK ŞİFA DOLU
Bu hastalıktan korunmada bitkisel ağırlıklı beslenmenin önemine değinen Prof. Dr. Terekeci, "Zeytin, zeytinyağı, fındık ve avokado gibi tekli doymamış yağlar açısından yüksek yiyecekler ve somon ile sardalye gibi doğal ortamından yakalanmış balıklar karaciğer fonksiyonunu iyileştirebilir. Chia ve keten tohumu ile ceviz gibi Omega- 3 yağ asitleri açısından zengin besinler ve karaciğer hücrelerini korur" diyor.

KAHVE DE ÖNEMLİ
Karaciğer için gerçek karaciğer tüketilmesi gerektiğini de belirten Prof. Dr. Terekeci, sözlerine şöyle devam ediyor: İşlenmiş gıdalar, trans yağlar, rafine şeker, hazır yiyecekler sağlığımız için çok zararlıdır. Çiğ sebze suyu için. Kahve tüketin. Kahve yorgunluğu alır ve karaciğer fonksiyonlarını düzenler.



DIYABETİN ŞİFRESİ: MISIR ŞURUBU
Paketli gıdalar, içerdiği mısır şurubu nedeniyle birçok hastalığa davetiye çıkartıyor. Uzmanlar, tokluk hissini engelleyen mısır şurubunun bağımlılık yaptığını söylüyor. Beyin sağlığını olumsuz etkileyen bu katkı maddesiyle ilgili uyarılarda bulunuyor. Maliyeti az olduğu için doğal şekerin yerine tercih edilen bu ürünün, paketli gıdalardaki raf ömrünü uzattığını söylüyor. Mısır şurubunun içerdiği früktoz insülin direnci, obezite, damar hastalıkları ve diyabete neden oluyor. Doğal şeker dediğimiz sebze ve meyveden alacağımız şekerle yetinmemiz gerekiyor. Bisküvi paketlerinde sonu 'OZ' ile biten çeşitleri tüketmememiz öneriliyor.

DİKKAT OBEZİTE!
Çağın vebası obezite, çocukları bile tehdit ediyor. Halk Sağlığı Uzmanı Prof. Dr. Gamze Varol, ciddi sağlık sorunlarına yol açan çocukluk çağı obezitesi hakkında bilgilendiriyor. "Obezite, vücutta yağ oranının istenen düzeyin çok üstünde olması demek. Ve obeziteyle birlikte de ciddi sağlık sorunları ortaya çıkıyor. Bunun başında tansiyon ve şeker hastalığı geliyor. Çocuklar dahil artık tüm yanlış beslenme, hareketsiz yaşam aslında obeziteyi artırıyor. Daha çok doğal gıdaları, mevsiminde gıdaları tercih etmemiz ve tüketmemiz lazım" uyarısında bulunuyor.



SU GİBİ
İngiliz model Rosie Huntington–Whiteley, güzelliği ile büyüledi. Ksa süre önce kız bebeğini dünyaya getiren 34 yaşındaki mankenin formda kalma sırrını herkes merak etti. Düzenli spor yaptığını söyleyen ünlü model, işlenmiş gıda ve süt ürünlerini tüketmediğini söyledi. Güzel ve zayıf kalmak için de sabahları bir litre su içtiğini belirtti. "Su, cildimin sağlıklı olması için çok önemli. Ayrıca açlık krizlerimi de önlüyor" dedi.

KOLESTEROLE KUŞBURNU
İçerdiği C vitamini sayesinde kuşburnu, solunum yolu hastalıklarını iyileştirir. Astım şikayetlerini azaltır. ödem söktürücü etkisi olan kuşburnu, kolesterolü düşürür. Kanserli hücreleri küçültür. Kan şekerini dengeler.

MİDE DOSTU KEREVİZ
Lifli içeriği sayesinde kereviz, kolesterolü düşürür. Kan basınını dengeler. Bu sayede beyni korur. Sindirimi hızlandıran kereviz, böbrekleri güçlendirir. Kansere karşı korur. Özellikle pankreas kanserinin ilacıdır. Karaciğer hastalıklarına karşı koruma sağlar. Mideyi besler.

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