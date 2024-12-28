Uzmanlar hafızayı güçlendiren besinleri açıkladı!

İnsan ömrünün uzaması, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında Alzheimer geliyor. Beyin hücrelerinin zaman içerisinde işlevinin kaybetmesi ile ortaya çıkan bu hastalık, hızla yayılıyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:
BADEM: Günde 1 avuç yendiğinde beyin gücünü artırır. hafızaya iyi gelir. Konsantrasyonu destekler.
ISPANAK: Demir deposu ıspanak, hastalıklardan korur. Hafızayı güçlendirir.
BALIK: Haftada iki kez tüketilmesi Alzheimer riskini azaltır.
ERİK: Diyabetten korur. Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.
SİYAH ÜZÜM: Yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korur.