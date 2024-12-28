PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Sağlık Haberleri

Uzmanlar hafızayı güçlendiren besinleri açıkladı!

İnsan ömrünün uzaması, beraberinde bazı hastalıkları da getiriyor ve bunların başında Alzheimer yer alıyor. Beyin hücrelerinin zamanla işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan bu hastalık hızla yayılmakta. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren besinleri öneriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE
Giriş Tarihi :28 Aralık 2024
Uzmanlar hafızayı güçlendiren besinleri açıkladı!

İÇİNDEKİLER

    Başlıkların Devamı

    İnsan ömrünün uzaması, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Bunların başında Alzheimer geliyor. Beyin hücrelerinin zaman içerisinde işlevinin kaybetmesi ile ortaya çıkan bu hastalık, hızla yayılıyor. Uzmanlar, hafızayı güçlendiren besinleri sıralıyor:

    BADEM: Günde 1 avuç yendiğinde beyin gücünü artırır. hafızaya iyi gelir. Konsantrasyonu destekler.

    ISPANAK: Demir deposu ıspanak, hastalıklardan korur. Hafızayı güçlendirir.

    BALIK: Haftada iki kez tüketilmesi Alzheimer riskini azaltır.

    ERİK: Diyabetten korur. Alzheimer'a yakalanma riskini azaltır.

    SİYAH ÜZÜM: Yaşlanmaya bağlı hastalıklara karşı korur.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

    Günün Manşetleri

    TÜM MANŞETLER
    İpek Kıraç mahkemeye belge sunmuştu! İnan Kıraç’ın toplantıda yaptıkları en önemli kanıt olacak...
    Narin Güran cinayetinde 2. duruşma! İstismara mı uğradı? Nevzat Bahtiyar açıkladı: Cesedi bana ellerinle verdin
    DEM Parti İmralı’ya gidiyor: Tarih belli oldu! Heyette kimler olacak?
    MİLYONLARIN GELİRİ ARTIYOR: Tüm ödemeler yeniden belirlenecek! Kim, ne kadar alacak?
    Başkan Erdoğan Balıkesir’deki patlamada hayatını kaybedenlerin ailelerini ziyaret etti
    Milli İrade Platformu’ndan 1 Ocak’ta güçlü dayanışma mesajı: Dünyayı uyandırıyoruz
    Kim Milyoner Olmak İster’de alfabe sorusunda parmak hesabı yapan yarışmacı geceye damga vurdu!
    Azerbaycan’ın talebi sonrası Türkiye’den 8 kişilik bir heyet Bakü’ye gidiyor: Uçak kazası araştırılacak
    Başkan Erdoğan’dan AK Parti Balıkesir 8. Olağan İl Kongresi’nde önemli açıklamalar
    Narin Güran’ın katili kim? Enes Güran’dan flaş sözler
    Suriye’de terör oyunları: PYD, PKK’yı çıkartma yalanını gündeme getirdi
    BBC Başkan Erdoğan’ın terörle mücadele sözlerini çarpıttı: DMM’den jet yalanlama geldi
    Selin Dilmaç isimli merdiven altı komedyenden rezil sözler! Dini değerlerle alay etti
    Nevzat Bahtiyar’ın son savunması! Ailemi güvenceye alınca her şeyi söyledim | Salim verdi ben taşıdım
    Kazakistan’da düşen uçağı Rus füzesi vurdu! Azerbaycan Pantsir-S iddiasını doğruladı | İşte mürettebatın son konuşmaları