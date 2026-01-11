Uzmanlar gripten korunmak için 5 kritik öneriyi sıraladı!

Kış ayının getirdiği soğuk havalar, bağışıklığın düşmesine yol açıyor. Vücut hastalıklara daha yatkın oluyor. Mevsimsel grip yani influenza, bu mevsimde hızla yayılarak salgına dönüşüyor. Her yaş grubundan insanı etkiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre dünya genelinde 650 bin kadar insanın ölümüne neden oluyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı P. Gizem Akgül, gribal enfeksiyonlardan korunmak için 5 önemli beslenme önerisini şu şekilde sıralıyor: C vitaminini içeren gıdalara yer açın: C vitamini eksikliği, enfeksiyonlara yakalanma ihtimalini artırıyor. C vitamini önemli bir antioksidandır ve hücre hasarını önler. Enfeksiyon kapıldığında beyaz kan hücreleri azalır ve yenilerinin üretimi için C vitamini önemli yere sahiptir. Maydanoz, kırmızı biber, koyu yeşil yapraklı sebzeler, lahana, brokoli, kızılcık, kivi, turunçgiller gibi sebze ve meyveler C vitamini deposudur.

Gripsavar turpgillerden tüketin: Turpgillerin içerdiği fitokimyasallar ile antioksidan kapasitenin artmasına yardımcı oluyor. DNA hasarının önlenmesi için de önemli bir kök sebzedir. Hücrelerin yapısı üzerine olumlu etki gösterir ve kansere, virüs ve bakterilere karşı koruyucudur. Turpu limon sıkarak, bal ile tatlandırarak da tüketebilirsiniz. Kuersetin içeren gıdaları tercih edin: Sebze ve meyvelerdeki kuersetin maddesi, hem fiziksel hem de zihinsel olarak bireyleri olumlu etkiliyor. Enfeksiyonlara karşı koruyor. Fındık ve ayçiçeği gibi yağlı tohumlar ile çilek, elma, soğan gibi besinlerde bulunuyor. Omega-3 takviyesi faydalıdır: Yetişkin bireyler için Omega- 3 ihtiyacının karşılanabilmesi için haftada en az 2 porsiyon balık tüketilmesi gerekiyor.



Akdeniz diyeti bağışıklık sistemini destekler:

Yağlı tohumlar, baklagiller, tam tahılları içeren Akdeniz diyeti, içerdiği posa sayesinde hastalıklardan korunmada önemli bir yere sahiptir. Günde 2-3 porsiyon farklı renklerde meyve tüketmeyi ve yemeklerin yanına mevsim sebzeleri ile hazırlanmış rengarenk zeytinyağlı, taze limon eklenmiş salatalar eklemeyi ihmal etmeyin.