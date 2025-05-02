Uzmanlar gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecek ve içecekleri açıkladı!

Gaz ve şişkinlik problemi özellikle kadınlarda yoğun olarak görülüyor. Hayat kalitesini azaltıyor. Uzmanlar, gaz ve şişkinliğe neden olan yiyecek ve içecekleri sıralıyor:

Papatya çayı: Mideyi yatıştırmak için papatya çayı içiliyor. Ancak papatya çayı bazı insanlarda aşırı şişkinliğe yol açabilir.

Ketçap: Bazı ketçaplar, yeterince emilmeyen yüksek fruktozlu mısır şurubu içerir. Şiddetli gaz ve şişkinliğe neden olur.

Avokado: Poliol olarak da bilinen bir şeker alkolü olan sorbitol içerir. Polioller zayıf bir şekilde emilir. Gaza yol açar.