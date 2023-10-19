Uzmanlar düzenli uykunun önemini vurguladı: Kaliteli uyku hastalıkların sonu

ÜRETKENLİĞİ ARTIRIR

Kaliteli ve düzenli uyku, kişiye canlılık katarken güne enerjiyle başlayıp verimliliği artırmayı sağlıyor. Kaliteli uyku, sosyal ve sağlıklı olmanıza katkıda bulunur. Uyku süresi zarfında sinir sistemi biriken toksinleri atabilir, dokular kendini yenileyebilir ve iç organlar yeterli kadar dinlenebilir. Düzenli uyku, konsantrasyonu ve üretkenliği artırır, bağışıklık sistemini güçlendirir, vücudu tamir eder, kalp ve sindirim sistemi sağlığını korur, daha genç kalmayı sağlar, stres seviyesini düzenler, yaşam kalitesini artırır.







YARAYA İYİ GELİR

Sağlığın korunması, akut ve kronik birçok hastalığın engellenmesi, yaraların iyileştirilmesi için bağışıklık sistemi kilit role sahiptir. Bağışıklık sistemi ve uyku, birbirinden büyük ölçüde etkilenir. Sağlıklı bir uyku düzeni, bağışıklık sisteminin sağlıklı bir şekilde çalışmasını sürdürmesi için destek oluşturur. Yeterli miktarda ve kaliteli uyku uyumak, hastalık etkenlerine karşı daha hızlı ve etkili bir yanıtın oluşturulması, alerjik reaksiyonlar gibi istenmeyen bağışıklık yanıtlarının şiddetinin azaltılması açısından büyük bir önem taşır.



5 ALTIN ÖNERİ

- Her gün aynı saatte yatın, aynı saatte kalkın.

- Uyuduğunuz odanız karanlık olmalı.

- Ortamı serin tutun. İdeal sıcaklık 18 derecedir.

- Yatağınızı sadece uyumak için kullanın.

- Uyumadan önce kola, kahve gibi uyarıcıları azaltın.

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