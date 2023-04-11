Uzmanlar doğal antibiyotik etkisi gösteren besinleri sıraladı!

Sarımsak: Zararlı bakterileri vücuttan temizliyor.
Bal: Yaraları iyileştiriyor. Enfeksiyonları temizliyor.
Zencefil: Bulantıya iyi geliyor. Kan şekerini dengeliyor.
Altınmühür: Solunum ve sindirim problemleri tedavi ediyor.
MİDE DOSTU SALATALIK
Cacığın baş tacı salatalık, idrar söktürücü özelliği ile dikkat çekiyor. Mide rahatsızlığını gideriyor. Hastalıklardan koruyor. Sindirimi destekliyor. Hazımsızlığı gideriyor.
BEZELYE VÜCUDU KORUR
Bağışıklık sistemini güçlendiren bezelye, beyin hücrelerini destekliyor. Alzheimer hastalığından koruyor. Yaşlanmayı geciktiriyor. Akciğer kanserine karşı koruyor.
ŞİFANIN ŞİFRESİ 'BROKOLİ'
ABD'li uzmanlar araştırdı: Brokoli, bağırsakları koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Kanseri önlüyor.