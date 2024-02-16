Uzmanlar araştırdı: Kivi dört gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştiriyor!

Yeni Zelandalı uzmanlar, C vitamini seviyeleri düşük olan 155 yetişkinin sekiz hafta boyunca diyet yapmasını sağladı. Katılımcılar günlük olarak C vitamini takviyesi veya iki kivi aldı.

Ardından anketler aracılığıyla canlılıkları, ruh halleri, uyku kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri ölçüldü. Kivi meyvesinin dört gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Araştırmacı Dr. Ben Fletcher, "Bu deney, yediğimiz besinlerin nasıl hissettiğimiz üzerinde hızlı bir etkiye sahip olabileceğini görmemize de yardımcı oluyor" dedi.