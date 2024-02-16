Uzmanlar araştırdı: Kivi dört gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştiriyor!

Yeni Zelandalı uzmanlar, C vitamini seviyeleri düşük olan 155 yetişkinin sekiz hafta boyunca diyet yapmasını sağladı. Katılımcılar günlük olarak C vitamini takviyesi veya iki kivi aldı.
Ardından anketler aracılığıyla canlılıkları, ruh halleri, uyku kaliteleri ve fiziksel aktiviteleri ölçüldü. Kivi meyvesinin dört gün içinde canlılığı ve ruh halini iyileştirdiğini ortaya çıkardı. Araştırmacı Dr. Ben Fletcher, "Bu deney, yediğimiz besinlerin nasıl hissettiğimiz üzerinde hızlı bir etkiye sahip olabileceğini görmemize de yardımcı oluyor" dedi.
KURU İNCİR PEKLİĞE BİRE BİR
Tabiat ana şifa saçıyor. Kuru incirin faydaları da bitmek bilmiyor. Diyet lifi açısından zengin olan kuru incir; potasyum, demir, kalsiyum, antioksidan ve kompleks karbonhidrat içeriyor. Bu sayede bağırsakları güçlendiriyor. Sindirim sağlığını geliştiriyor. Kabızlığı önlüyor. Bütün kuru meyvelerde olduğu gibi kuru incirin de su oranı düşüktür. Bu özelliği sayesinde kuru incir tansiyonun da kontrol altına alınmasını sağlıyor.
ANTİBİYOTİĞİ BIRAK TARHANAYA BAK
Bazı ilaçlar, faydadan çok zarar veriyor. Bunların başında, antibiyotik geliyor. Diyetisyen Pakize Gizem Akgül, enfeksiyonla mücadelede vücuda güç verecek 5 besini sıralıyor:
TARHANA: Bağışıklığı güçlendirir.
CEVİZ: Zeka gelişimini destekler.
SU: Vücudu temizler.
SARIMSAK: Gribal enfeksiyonlara iyi gelir.
LİMON: Bağışıklık sistemine iyi gelir.
ŞİFA NİYETİNE SARIMSAK
Doğal antibiyotik etkisi gösteren sarımsak, vücuttaki enfeksiyonları temizler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kalbi korur. Tansiyonu dengeler. Yaraların iyileşmesini hızlandırır.
GRİBE ÇARE NAR
Antioksidan deposu nar, vücudu enfeksiyonlardan temizler. Grip ve üst solunum yolu şikayetlerini azaltır. Yaşlılığa bağlı gelişen kas ağrılarını hafifletir.