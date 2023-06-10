Hastalığın belirtileri arasında ise ağrı ilk sırada yer alıyor. Bu şikayetler, karında sağ üstte ağrı, dolgunluk hissi, halsizlik, çabuk yorulma şeklinde sıralanıyor. Hastalığın ilerlemiş döneminde kaşıntı, iştahsızlık, bulantı ve sarılık görülüyor. İlaç tedavisinden önce beslenme şeklinin değiştirilmesi gerekiyor. Sakatat, yağlı et gibi kolesterol içeren yiyeceklerden uzak durulması büyük önem taşıyor. Sebze, meyve, beyaz et ve lifli gıdaların ilk sırada olması gerekiyor. Şeker, vücutta yağa dönüştürüldüğü için karbonhidrat ve şeker tüketimimizi en aza indirmek önem teşkil ediyor.